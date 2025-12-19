Обвиниха турчин за контрабанда на златни и платинени накити през "Капитан Андреево"

Окръжната прокуратура в Хасково привлече като обвиняем 45-годишен турски гражданин за контрабанда на златни и платинени накити през Граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево, съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура в Пловдив.

Случаят е от вчера, когато на линията за митнически контрол от Турция пристигнал лек автомобил с водач и пасажер. По метода „анализ на риска“ превозното средство и пътуващите били селектирани за щателна митническа проверка, казаха и от Регионалния пресцентър на Агенция "Митници" в Свиленград.

По време на извършването ѝ в джобовете на якето на пътника в моторното превозно средство – 45-годишния турски гражданин С. Ч. (45 г.), митническите служители намерили укрити четири пакета с накити от бял и жълт метал. Според експертизата на вещото лице откритите 368,07 грама от накитите са от 14 и 18-каратово злато, а 32,70 грама са от платина. Общата стойност на укритите бижутерийни изделия е 413 898 лева.

Бижутерийните изделия са задържани. По случая е образувано досъдебно производство, а обвиненият турски гражданин е с наложена мярка „гаранция“, както и „забрана за напускане пределите на България без разрешение държавното обвинение.

Последният случай на опит за контрабанда на благородни метали преди този на пункта с Турция бе на 27 октомври, когато в пластмасова кофа с кисело мляко бяха намерени златни накити с общо тегло 1241,53 грама на стойност 223 475,40 лева.