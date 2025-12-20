“Мачкай, Кобра”: как духът на парламентаризма напусна дома на депутатите

Лидерът на МЕЧ се гордее с ритника си, преди това се разменяха "само" крошета, но има и утвърдени "спаринг- двойки". А народът гледа грозния сеир и се зарича вече да внимава кого избира

Гледайте какви отрепки вкарвате в парламента и гласувайте разумно на следващите избори. Не може да ни управляват подобни индивиди.

Ей на т'ва му викам “динамичен политически живот”

Мачкай, Кобра!

Това са част от коментарите в мрежите след депутатския бой в сряда, когато в пленарната зала лидерът на МЕЧ Радостин Василев оттласна от банката си с ритник в корема депутата от ДПС Гюнай Далоолу, после успя да вкара и леко кроше в брадата му. Едни се шегуват, други са разочаровани, трети даже спекулират, че е било инсценировка. Но у всички остават лошият вкус и категоричното мнение, че така не се прави.

Две неща си заслужава да се отбележат - това е

първият истински бой

в парламента, в който се раздават тежки удари, и второ, наказани нямаше.

Двамата се сбиха при леко странни обстоятелства, без предизвестие. После Василев обясни, че Далоолу се появил от нищото и сипал обиди цели 40 секунди, преди да му реагира. Ритникът бил “най-малкото” и “добре, че дясното кроше не влезе, иначе щеше да спи още, седем човека щяха да го будят”, гордо разказваше лидерът на МЕЧ. Даже и на консултациите при президента се похвали, че ненапразно партията му носи това име, а не “Памук”.

Бившият спортен министър е известен освен с влечението си към записи и със сприхавия си характер. Винаги се е карал с колеги и е раздавал тежки обиди от трибуната. Само в този мандат има девет забележки.

Не посяга за първи път -

в 49-ия парламент беше нападнал Искрен Митев с юмруци, но ги разтървали. После обясни, че “се наложило да му разроши перчема”. Далоолу пък изглежда кротък и тих, няма нито едно изказване от трибуната. Василев дори го обиждаше, че български не говори. Бе непознат дори за медиите преди баталната сцена. Но нито самият Далоолу, нито друг от ДПС отрече, че той е предизвикал Василев.

Боят в сряда, макар и безпрецедентен по характера си, не е изненада предвид все по-грубия тон в парламента, зачестилите спречквания и нагнетото напрежение. Видимо махленският дух е сменил парламентарния.

Другото паметно нападение в 51-ото събрание беше на Цончо Ганев от “Възраждане” над Явор Божанков от ПП-ДБ. Двамата често се карат и може да се каже, че Божанков заедно с Манол Пейков от групата си са “любимци” на партията на Костадинов. На 4 юни - деня на положителния конвергентен доклад за приемането на еврото, Ганев нападна Божанков, докато вървеше из пленарната зала. Втурна се към него и го блъсна с две ръце в гърдите толкова силно, че скромната фигура на Божанков отскочи метър назад. Околните веднага се втурнаха. Бившите колеги на Божанков от БСП се строиха в своеобразен кордон около него, един от тях - Кирил Добрев, го хвана за ръка и го издърпа. Цончо Ганев изблъска Явор Божанков с пълна сила и предизвика възмущението на залата. Снимка: СНИМКА: Стопкадър Народно събрание

Тази депутатска “спаринг-двойка” има и друго запомнящо се изпълнение. В старата сграда на Народното събрание преди 2 г. Ганев наплю Божанков насред блъсканица между групите на ПП-ДБ и “Възраждане”, като вторите обиждаха първите на “меки китки”. Накрая обаче се оплакаха, че Манол Пейков счупил очилата на колегата им Веселин Вешев, който в предишното си битие е шампион по силов трибой. И всичко това се разигра на 1 юни пред очите на деца, дошли на посещение в НС.

Божанков е бил жертва и на Коста Стоянов от същата партия в 50-ото събрание. Случката е от кулоарите, там камери на медиите нямаше, но депутати

пуснаха видеа в социалните мрежи

На тях се вижда как Стоянов блъска силно с рамо Божанков към стената и му вика: “Ей, педал”. Бързо се появяват депутати да ги разтърват. Агресията на Стоянов беше на 8 август миналата година след дебатите за забраната на “ЛГБТ пропагандата” в училищата.

Множеството “леки произшествия” вече никой дори не брои. Най-прясното е от този петък - последния работен ден на избраниците преди Коледа. Още от сутринта “Възраждане” и ПП-ДБ се изпокараха и се наложи 10 минути почивка за сваляне на градуса.

Впрочем именно това беше една от основните критики към Наталия Киселова като председател - че не успяваше да удържи реда в залата и беше твърде мека с провинилите се.

Иначе 51-ото НС има “класация” на гамените - списък с наложените им наказания. За малко над една година мандат

официалните санкции са 59

Отделно председателят и заместниците му често се карат на народното представителство, че се държи неприлично. Наказанията са три вида: забележка, порицание и отстраняване от заседание, но последното се случва рядко. Лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов е последният с наложено такова преди 2 г., получи го обаче в края на пленарния ден и така и не си тръгна. Но че и в сегашния парламент най-лошо се държат хората му, говори статистиката - всички обявени “порицания” са за тях. Две има Цончо Ганев, по едно - лидерът и Искра Михайлова. Отделно Костадин Костадинов има 6 наказания, Даниел Петров е с 4, по три имат Манол Пейков и Цончо Ганев.

Темпераментни депутати има във всеки мандат, но през годините буйствата са били повече на вербалното поле. Изключенията остават в историята. Като това от далечната 1880 г., когато консерваторът Тодор Икономов кани на дуел либерала Петко Каравелов, защото го е обидил с “интригант и идиот”. През 1914 г. правителството на Васил Радославов се опитва да прокара през парламента гласуването на заем в размер на 500 млн. лв., което води до сбиване сред управляващи и опозиция, предвождана от Александър Малинов, Найчо Цанов и Коста Лулчев.

В новата ни история се помни колоритният д-р Илия Баташки от БСП, който лесно се палеше срещу СДС. Едрата фигура на хирурга стряскаше не един опонент, но битките му бяха принципни и в защита на партийната линия - като тази срещу членството на България в НАТО.

Светът познава далеч по-батални сцени. През август 2024 г. турските депутати разиграха зрелищен масов бой с юмруци и душене заради задържан опозиционен депутат. Включиха се десетки, сред тях дори жени, в опит да разтърват колегите си, а на края по пода в Меджлиса имаше и кръв. В Тайван пък дамите реално участваха в боя, когато избраници от опозицията скачаха като пантери по бюрата, за да докопат документи на председателя и да спрат гласуване. В миналото там са хвърляли и балони с вода и свински черва. През април 2024 г. при гледането на закона за чуждестранните агенти в Грузия опозиционен депутат тръгна към лидера на управляващите с букет цветя и щом приближи, го удари с юмрук в лицето. Това отприщи масов бой в залата.