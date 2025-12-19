Задържаха трима варненци за нов вид измама с QR код

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трима мъже, източвали пари от чужди сметки чрез QR фишинг, са задържани във Варна, съобщи говорителят на Окръжна прокуратура в града Радослав Лазаров.

Лазаров уточни, че образуваното досъдебно производство е за престъпно сдружение с цел придобиване на имотна облага. По думите му с решение на Окръжният съд във Варна мъжете са задържани под стража.

Тримата са използвали иновативен подход за придобиването на чуждите данни - QR фишинг, допълни Деан Горанов, началник на отдел „Североизточен" на ГД БОП.

В много държави в големите паркинги заплащането става чрез приложение за смартфон, уточни Горанов и допълни, че на паркоматите е обозначен QR код, който трябва да бъде сканиран и отвежда до легален виртуален ПОС терминал.

За да плати, клиентът трябва да въведе данните си, които позволяват онлайн разплащане.

Задържаните българи нвсъщност са подменяли легалните QR кодове със свои, които са отвеждали към сайтове, имитиращи действителните. При сканирането клиентът, който въвежда данните си за заплащане на паркинга, всъщност ги предоставя на тези хора, а те ползват информацията след това за свои електронни разплащания.

Основната дейност на престъпната група от български граждани, действала в различни европейски градове, е свързана с измами и достъп до лични банкови сметки чрез така наречената технология „куишинг" (производно от QR и „фишинг").

За целта, на паркинги и паркомати на територията на различни европейски градове са били разлепени стикери с баркод с подвеждаща информация към тях, че чрез сканирането им със смартфон може да бъде платен престоят на автомобила.

Със сканирането на QR кода, платецът се насочва към виртуален пос-терминал, където е подканен да въведе данните от банковата си карта и да потвърди онлайн разплащането.

Тази операция обаче води до мобилно приложение, контролирано от измамниците и на практика вместо да заплати престоя си на паркинг, потребителят ги изпраща на трети лица, които в същото време получават и достъп до онлайн банкирането на титуляра без той да разбере, че е предоставил право от негово име да бъдат извършвани различни други видове финансови трансакции.

При извършените претърсвания на 9 адреса и 6 превозни средства са иззети над 30 електронни устройства – телефони, таблети и компютри, симкарти, машина за гравиране, ламинатор, принтер, гланцирани тиксови заготовки и други материали, различни видове документи, сред които неистински и подправени такива, включително карта на служител на ГДБОП.