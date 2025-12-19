ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Наркобосът Росен Стъкларя обжалва задържането си под стража

Наркобосът Росен Кръстев - Стъкларя обжалва мярката си за неотклонение. Във вторник Ловешкият окръжен съд реши да го остави за постоянно в ареста. 

Четирима от задържаните за участие в организирана престъпна група за палеж, подкупи и разпространение на наркотици, действала на територията на София и Ловешка област, обжалват наложените от Окръжен съд – Ловеч мерки за неотклонение. Това съобщиха от пресцентъра на съда.

Окръжна прокуратура – Ловеч внесе искания за налагане на най-тежката мярка – „задържане под стража”, спрямо петима души. Заседанията започнаха в 8:30 ч. на 16 декември и приключиха в 4:00 ч. на 17 декември. Съдът уважи три от тях. Росен Кръстев - Стъкларя , Юлиян Бързашки и Емил Мушев обжалват определенията пред Апелативен съд – Велико Търново. На Калоян Натов беше наложена мярка за неотклонение „домашен арест”, той също обжалва пред по-висшата инстанция.

Под домашен арест беше пуснат и началникът на Пето Районно управление на МВР в София Пламен Максимов, за което от Окръжна прокуратура – Ловеч е внесен протест пред Великотърновския апелативен съд.

Всички дела са насрочени за 23 декември.

