Традиционният обичай Коледуване ще бъде пресъздаден на 23 декември в центъра на Русе

На 23 декември /вторник/ от 11:30 ч. центърът на Русе ще се превърне в сцена на традиционното русенско коледуване с участието на самодейци от НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1924" от кв. Средна кула и НЧ „Пробуда – 1901" от с. Николово.

Дефилето на коледарите ще премине от сградата на Община Русе към Паметника на свободата, където ще бъдат посрещнати от кмета Пенчо Милков.

Коледарската група ще пресъздаде автентичния български обичай Коледуване и ще нарече присъстващите за здраве и берекет. Русенци и гостите на града ще имат възможността да видят подредбата на празничната трапеза, изричането на благословии и разчупване на обредния хляб „Боговица".

Всички участници и присъстващи ще имат възможност да опитат и от традиционната коледна баница.

Празникът е част от фестивала „Русе – Коледната звезда на Дунав", организиран от Община Русе.