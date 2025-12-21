ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха изчезнало 11-годишно дете от Бургас

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21946406 www.24chasa.bg

Фланелка на “Левски” съживява спомена за подвига на Димитър Списаревски в небето над София

Васил Колев

3576
Димитър Списаревски (19 юли 1916 г. – 20 декември 1943 г.)

Заседанията на управата на "Левски" по времето на изпълнителния директор Иво Тонев не винаги раждаха напрежение и скандали, но със сигурност не минаваше и едно без сериозни емоции. И причината не е само в противопоставянето между големите акционери и фенските организации. Едно от всичките обаче беше много специално и направи така, че "Левски" да влезе в ролята си на Отбор на народа, който трябва да успее да се погрижи и за паметта на същия този народ и да я опресни.

Беше делничен ден и около канцелариите на "Герена" се бяха наредили представители на различни фирми за екипировка, които трябваше да представят своите предложения пред управата на "сините". Тя пък трябваше да избере най-доброто за следващия сезон. Феновете бяха представили своя идея, която беше посрещната резервирано. А именно: на екипите за 2016-2017 да бъде поставен образът на капитан Димитър Списаревски.

Съвсем очаквано

предложението беше

посрещнато с доста

въпросителни

Не години, а цели десетилетия роденият в Добруджа пилот, загинал при отбраната на София през 1943 година, беше смятан за "спорна" фигура по една-единствена причина. Когато на 20 декември 1943 г. в първия си и едновременно последен боен полет той сваля един от 60 летящи крепости "Либерейтър" Б-24, охранявани от 50 изтребителя "Лайтнинг", готови да бомбардират София, а след това се врязва саможертвено в друг, България е съюзник на Германия. И логично няма как при това положение Списаревски да бъде почитан като герой, защото

до края на войната

България е вече от

другата страна

Името му е потънало в забвение, гробът му е запустял, а пътеката до паметника му близо до Пасарел е на практика непроходима. Споменът за него се поддържа от шепа ентусиасти, на които малцина гледат с добро око, включително и почти четвърт век след падането на режима на Тодор Живков.

Списаревски като юноша на “сините”
Списаревски като юноша на “сините”

Част от тези ентусиасти са привърженици на "Левски", които се събират във виртуален форум и се опитват да съживят паметта за пилота. Ситуацията през 2015 година изведнъж се оказва много подходяща. Привържениците на "Левски" чрез две свои организации стават част от управата на клуба, а една от тях, Тръст "Синя България", е придобила и миноритарен дял в клуба от 10%. По-важното обаче е, че Димитър Списаревски някога е бил футболист на "сините".

Името му не присъства в официалната статистика, но между 1933 и 1935 г. той играе за юношеския отбор и е запален привърженик на "Левски". Не стига до мъжката селекция не защото му липсва талант, а тъй като избира военните науки. През 1938 г. е командирован в Германия във военновъздушно училище, където сбъдва мечтата си да лети с боен самолет. Три години по-късно е един от избраните да се обучат да летят с модерните изтребители "Месершмит 109", но заради лоша дисциплина и нарушаване на реда принудително е на земята и гледа разрушенията от започналите бомбардировки над София през 1943 г. и страданията на хората в квартал "Хаджи Димитър". Докато накрая удовлетворяват молбата му да се хвърли в бой и така загива още при първата си мисия, но спасява българската столица от бомбардировка.

Станислав Иванов атакува вратата на съперника, облечен в екипа с вградения образ на летеца.
Станислав Иванов атакува вратата на съперника, облечен в екипа с вградения образ на летеца.

В крайна сметка обаче става така, че фенските организации в "Левски" настояват на заседание на управата да се разгледа официално въпросът с вграждането на образа му на фланелката на тима и заявяват, че ще гласуват за този доставчик, който има възможностите да го направи. Има и две други предложения – бутафорен стилизиран лъв, както и винаги универсалния образ на Васил Левски.

Въпросното заседание също не минава кротко. Изказани са резерви главно как публиката би приела подобни фланелки, а също и дали няма да последва някаква реакция от УЕФА заради това, че Списаревски

евентуално може

да бъде свързан с

нацисткия режим

Чуват се определения и като "спорна фигура", които разпалват полемиките. Иво Тонев се опитва да бъде балансьор, но вижда, че феновете получават подкрепа от шоумените Иван и Андрей, които също са в управата. Преди да се стигне до гласуване по същество и евентуално да има поляризиран вот, именно Тонев се намесва с предложението да се избегне конфузията: "Давайте да го правим!". Никой не казва нищо против и така предложението е прието, без да бъде подложено на гласуване и протоколирано.

Така през месец май 2016 година "Левски" представя новите си екипи в три разцветки, които

днес са едни от

най-търсените на

вторичния пазар

именно заради

вплетения образ

на Списаревски. Но това няма чак толкова голямо значение на фона на изведнъж зародилия се интерес към живота и делото на героя.

Това е изключително лесно да се забележи със съвременните технически средства. Времето на отношението към Списаревски е разделено на две от една дебела линия: преди и след онзи екип на футболния отбор, за който е играл. Фланелката е последвана от книги, документални филми, а годишнините от рождението и подвига му се отбелязват вече не само от футболния клуб, но и от множество медии и патриотични организации. Самият Списаревски вече не е наричан "спорна личност" и никой дори не се замисля, че животът и делото му са свързани с парадокси. Независимо че загива, докато се бие на страната на загубилите войната, това не е нещо, което прави впечатление. За Списаревски се говори единственото за значимото: подвигът в защита на родното небе.

Футболният парадокс също е налице. В музея на "Левски" един от най-ценните и разглеждани артефакти е негова рисунка на бомбардировач, който изсипва футболни топки, и ръчно изписано от него "Левски бомбардира, Левски се не спира!" А всъщност сещате ли се за по-почитан футболист, който никога не е играл за първия отбор?

Димитър Списаревски (19 юли 1916 г. – 20 декември 1943 г.)
Списаревски като юноша на “сините”
Станислав Иванов атакува вратата на съперника, облечен в екипа с вградения образ на летеца.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Голямото политическо надритване