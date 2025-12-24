За GenZ Дядо Коледа е скучен, Чичо Гринч - кисел, но спасява купона

През инфлуенсърите - новите джуджета, желаните подаръци са преживявания, пътувания, концерти, обучения

Днешните деца все по-малко харесват образа на класическия Дядо Коледа и все повече Гринч, който е ироничен, различен и човешки несъвършен.

Гринч е литературен и филмов герой, кисел зелен чичко, който мрази Коледа.

Всъщност TikTok все повече влиза в ролята на новия Дядо Коледа. Там се раждат коледните истории, там се избират подаръци, коледни рецепти и дори танци или фрази, които после всички разпознават. Един от най-ярките примери е вайръл моментът с Гринч, който се превърна в коледната звезда в TikTok.

В популярен клип дете отива при него и прави жеста 6–7 – фраза и движение, които вече се наричат “дума на годината” в TikTok културата. Гринч обаче поклаща глава, отговаря с “не – 8–9” и прави същия жест, но нарочно изкривен, по свой начин. Точно тази спонтанност, леко кисела реакция и чувство за хумор превръщат момента в хит. Оттам започват танци, имитации, пародии и безброй вариации. Гринч вече не е герой от филм, а жив образ, с който хората общуват – носят му лук като подарък, пряка препратка към филма, снимат се с него и търсят реакцията му. Той е намръщен, но смешен, дистанциран, но разпознаваем. Да кажем, че не е невъзможно в увеселителните паркове вместо типичният образ на Дядо Коледа да срещнем огромния, зелен и кисел Гринч.

Създателите на съдържание дори на шега прекръстиха заглавието на филма в онлайн пространството – вече не е “Как Гринч открадна Коледа”, а

“Как Гринч спаси едно цяло поколение”

Манията по Гринч ясно се вижда и в магазините, и онлайн, където има огромен избор на пижами, чанти, играчки и какви ли не неща с образа или типичният зелен цвят на Гринч.

В този свят инфлуенсърите играят ролята на новите джуджета – те показват какво “се е произвело” тази година, кое си струва, кое е хит и кое е “грешен подарък”. Те насочват, подреждат хаоса около коледното пазаруване и правят избора доста по-лесен. И макар социалните мрежи често да изглеждат шумни и хаотични, именно там днес се оформя един нов, съвременен дух на Коледа – по-ироничен, по-неидеален, но изненадващо жив и споделен.

И изобщо - днешният Дядо Коледа не влиза през комина. Той идва с куриер, съобщение за получена нова пратка и възможност за проследяване в реално време.

Не пита дали сме били послушни, а знае какво сме търсили онлайн,

какво сме харесали и кое сме оставили в онлайн кошницата ни “за после”. Съвременният Дядо Коледа е дигитален, бърз и винаги на линия – понякога дори по-настоятелен, отколкото ни се иска. Коледа отдавна не е само празник. Тя е сезон. И то сезон с високо напрежение. По данни от последните години над 60% от празничните покупки в Европа се правят онлайн, а средните разходи за Коледа на домакинство варират между 400 и 700 евро. В България тенденцията следва същата логика – все повече хора купуват подаръците си в последния момент, водени от намаления, а не от вдъхновение.

Същевременно социологически проучвания показват, че над 70% от хората свързват празниците с повишен стрес, а не с почивка. Причините са добре познати: финансово напрежение, очаквания, сравнение с другите и усещането, че “не правим достатъчно”. Коледа се оказва парадокс – най-чаканият празник в годината и същевременно един от най-изтощителните. А какво всъщност си пожелаваме? Въпреки пълните магазини и рекордните продажби желанията на хората постепенно се променят. Все по-често, когато бъдат попитани какво искат за Коледа, отговорите не включват конкретен предмет. Най-често споменаваните желания са: повече време с близките, спокойствие и почивка, сигурност и усещане за стабилност и по-малко тревожност. Подаръците стават повече, но смисълът – по-труден за намиране. Колкото по-голям е изборът, толкова по-неясно е какъв всъщност е смисълът от подаръците.

За най-младите поколения – Gen Z и късните милениали, Дядо Коледа не идва толкова стресиран дали е взел последния модел телефон или козметичните продукти на стойност, доближаваща се до месечната му заплата. Те все по-често избират преживявания вместо вещи, устойчиви и смислени подаръци, персонализирани жестове и подаръци с кауза. Сред най-предпочитаните коледни подаръци за младите вече са пътувания, билети за концерти, обучения и емоции. Все пак напрежението дали ще се спрявят с подбора на подаръци все още е налице.

В крайна сметка съвременният Дядо Коледа не е нито алгоритъм, нито куриер с пратка в ръка.

Съвременният Дядо Коледа сме всички ние

- хората, които въпреки различните времена, в които живеем, се опитваме да запазим носталгичния и спокоен дух на празниците. В свят на толкова голям избор и постоянни възможности това понякога е уморително и дори стресиращо. Но същият този избор ни дава и нещо ценно – възможността да намерим точния подарък за точния човек, не защото е най-скъп или най-популярен, а защото носи смисъл. И може би точно там, в този малък личен жест, духът на Коледа все още живее.

Съвременният Дядо Коледа вероятно няма да се откаже от технологиите и доставките. Но може би най-ценният подарък, който още умее да носи, е напомнянето, че Коледа не се измерва в пакети, гифт карти или какъвто и да е било вид подаръци. А във времето, което отделят хората един за друг. И че някои от най-важните неща не се продават – дори по празниците.