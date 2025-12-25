Колко лоши могат да са Прадядо Мраз и Дядо Коледа по страниците и на екрана

14 филма, с които Холивуд ни плаши по празниците

По време на недоразвития и след това на развития социализъм логично се четяха български и съветски автори. Така попаднах на повестта на Евгений Шварц “Двамата братя” и изпитах може би първия ми шок, свързан с Дядо Мраз. Тук трябва задължително да се отбележи, че комунистите не признаваха капиталистическия Дядо Коледа, а вместо него беше издигнат в култ съветският Дядо Мраз (на руски Дед Мороз).

Аз вече бях почти наясно, че няма истински Дядо Мраз, и се досещах, че няма и истински Дядо Коледа, но не стоплях, че има лоши. И първият лош такъв беше именно лирическият герой на Шварц - Прадядо Мраз, който беше баща на Дядо Мраз и много го беше яд, че синът му е добър и разнася подаръци.

Двамата братя са Големия и Малкия и поне едно време остават сами вкъщи. Големия гони Малкия, после го забравя навън на студа и тръгва да го търси. Не го намира, родителите се връщат и на баща им, по прякор Чернобрад, му побелява брадата. Той гони Големия и му казва да намери Малкия или да не се връща. Момчето отива в гората и се натъква на Прадядо Мраз, който му нарежда да разпалва леден огън и на него да замразява горските обитатели под заплаха, че Малкия е в 49-ата стая на двореца му и няма да го пусне при неподчинение.

Но спасените животинки открадват ключа от джоба на Прадядо Мраз и го дават на Големия, който освобождава Малкия. Но Малкия е замръзнал във вид на ледена скулптура. Докато брат му се опитва да го изнесе от Студената гора, Прадядо Мраз го спъва, Големия го изпуска и Малкия се чупи на много парчета. За щастие, горските приятели на Големия събират парчетата, сглобяват ги и ги залепват с брезов сок. На сутринта Малкия е жив и здрав, а двамата братя се прибират у дома. Брадата на баща им отново става черна.

Но това май е единственият гаден Дядо Мраз (всъщност Прадядо Мраз). Докато за лошите Дядо Коледа си има цял раздел филми в Уикипедия под рубриката Bad Santa.

Как Гринч открадна Коледа (1966)

Режисиран от легендата на анимационното филмово изкуство Чък Джоунс, този шедьовър включва гласа на иконата на ужасите Борис Карлоф в ролята на подлия зелен отшелник, който се облича като Дядо Коледа, за да открадне празника от невинните жители на Уовил. Въпреки че Джим Кери поема главната роля 34 години по-късно в какофоничната игрална версия на Рон Хауърд, анимационният оригинал остава една от най-обичаните празнични истории на всички времена.

“Смяна на местата” (1983)

Лишеният от богатството си и заклеймен като престъпник от коварните си шефове Луис Уинторп се преоблича като Крис Крингъл и се проваля на коледното парти на компанията с надеждата да си върне старата работа. Излишно е да казваме, че нещата не се развиват добре. Гледката на Дан Акройд, който яде пушена сьомга през мръсната си брада на Дядо Коледа, е един от най-отблъскващи и забавни образи в комедията.

“Тиха нощ, смъртоносна нощ” (1984)

След като става свидетел на хладнокръвното убийство на двамата си родители от престъпник в костюм на Дядо Коледа, едно впечатлително момче се превръща в психопат с брадва и коледен фетиш в този скандален филм за слашъри. Въпреки че родителско-учителската асоциация успешно протестира срещу филма, което доведе до свалянето му от кината, „Тиха нощ, смъртоносна нощ“ породи четири продължения (в едното с участието на Мики Руни!) и римейк от 2012 г.

“Лошият Дядо Коледа” (2003)

Били Боб Торнтън не просто излиза извън рамките като мръсен Дядо Коледа от мола в скандалната коледна комедия на Тери Цвигоф - той ги заличава. Играейки пиян, мръсен престъпник, чиято подла личност прикрива полуприлично сърце, Торнтън полага всички усилия в това, което е най-забавната му роля.

“Елф” (2003)

“Седиш на трон от лъжи!”, казва Уил Феръл на Дядо Коледа от универсален магазин, изигран от похотливия комик Арти Ланге в тази модерна коледна класика. Но яростният отговор на Ланге (“Как би ти се искало да си мъртъв?”) води до жестока свада между двамата, докато десетки деца крещят от ужас.

“Рядък износ” (2010)

Тази финландска фентъзи история, поразително оригинална смесица от хумор и ужас, разказва историята на археологически екип, който открива все още живото тяло на Дядо Коледа, скрито дълбоко в гигантска замръзнала планина. Но вместо карикатурния дебел мъж с торба, пълна с играчки, какъвто очакваме, Дядо Коледа в “Рядък износ” е мрачно митологично същество със заплашителни свръхестествени сили.

“Коледна история” (1983)

Отчаян да получи въздушна пушка Red Ryder за Коледа, 9-годишният Ралфи Паркър посещава Дядо Коледа в универсален магазин, чиито раздразнени “Хо-хо-хо” звучат като бръщолевения на лунатик. Когато най-накрая събира смелост да поиска мечтания си подарък, Ралфи чува ужасяващата фраза “Ще си избиеш окото, хлапе”, преди веднага да бъде изритан по пързалката от ботуша на Дядо Коледа.

“Кошмарът преди Коледа” (1993)

Никой списък със странни Дядо Коледа не е пълен без Джак Скелингтън, режисиран от Тим Бъртън, който се качва в шейна с форма на ковчег, теглена от глутница елени скелети, за да донесе коледно настроение на зловещите жители на Хелоуин Таун. Съчетавайки два привидно несъответстващи празника, “Кошмарът преди Коледа” е замислен първоначално, когато Бъртън забелязва, че магазин заменя зловещите си стоки за Хелоуин с цветна коледна витрина.

“Мълчаливият партньор” (1978)

Къртис Хансън е автор на този остроумен трилър в стил Хичкок, в който Кристофър Плъмър играе смъртоносен банков обирджия, облечен като Дядо Коледа. За негово нещастие един кротък касиер, изигран от Елиът Гулд, го измамва. Независимо дали се подиграва на Гулд през пощенска кутия, или оставя обезглавена глава в аквариума му, Плъмър е наистина смразяващ, докато държи пистолета си в ръка.

“Разкази от криптата” (1989)

Лари Дрейк е играл няколко маниака през кариерата си (“Черният човек”, “Д-р Гигълс”), но ролята му на избягал сериен убиец, който дебне майка в дома ѝ, облечен като Дядо Коледа, остава най-плашещата. Епизодът, озаглавен “И през цялата къща”, е режисиран от Робърт Земекис и е базиран на ужасяваща история от 1950 г. в комикса “Трезорът на ужасите”.

“Гремлини” (1984)

Празничната класика на Джо Данте е изпълнена с удивително зловещи образи, но сцената, в която Фийби Кейтс обяснява защо мрази Коледа, е може би най-макабреният момент от всички. В спиращ дъха монолог Кейтс признава, че когато е била на 9 години, баща ѝ е починал в комина на семейството, облечен в костюм на Дядо Коледа. В коментарната песен на DVD-то Данте признава, че ръководителите на студиото са искали да изрежат сцената, защото не са могли да разберат дали е трябвало да бъде забавна, или смущаваща.

“Коледно зло” (1980)

Авторитетният създател на филми Джон Уотърс похвали този неописуемо странен трилър за психически неуравновесен производител на играчки, чиято мания по Коледа води до поредица от кървави убийства. Първоначално издаден под заглавието “По-добре внимавай”, филмът, съчетан с неговата главоломна кулминация, го прави култов филм, несравним с никой друг.

“Бесен” (1977)

Действието се развива по време на коледния пазарен сезон. Шокиращият филм на Дейвид Кроненбърг за смъртоносна зараза, която превръща хората в бесни убийци, включва сцена в претъпкан мол, където Дядо Коледа да бъде отнесен от полицай, който е готов да стреля. Образът на окървавеното тяло на Крис Крингъл, отпуснато на стола си, е перфектен пример за безсрамното чувство за хумор на режисьора.

“Кръвожадният Дядо Коледа” (2004)

Световният шампион по кеч Бил Голдбърг изигра демонична версия на Дядо Коледа в умишлено шантавата хорър комедия “Дядо Коледа”. Според изкривената митология на филма Дядо Коледа всъщност е син на Сатаната и му е било забранено да убива хора благодарение на облог, който е загубил с ангел преди хиляда години. След като облогът е приключил, е време за коледна бъркотия. Филмът, съпродуциран от Брет Ратнър, включва епизодични роли на Фран Дрешър и Джеймс Каан.