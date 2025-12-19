Илияна Йотова: Твърде вероятно промените в конституцията ще ни докарат до блокаж

Очертава се предсрочният вот да е в края на март, прогнозира вицепрезидентката, която се надява на много висока избирателна активност

Последните промени в конституцията за ограничаване на президентските права при избор на служебен премиер много вероятно ще доведат до блокаж страната ни. Това предупреди в Сухиндол вицепрезидентката Илияна Йотова.

"Независимо от тежкия нихилизъм към Конституцията, който демонстрират политическите партии, президентската институция ще извървим целия си конституционен път. Ще се връчват мандатите така, както са конституционните текстове, ще чакаме политическите партии да мислят или да ги връщат веднага и като се извърти рулетката, чухме, че нито една партия не смята, че може да има друго правителство в рамките на това Народно събрание, ще бъде назначена датата на изборите, вероятно в края на март. При всички положения първият мандат ще бъде връчен след парламентарната ваканция, която ще продължи до 12 януари, допусна Йотова. Тя изрази надежда, че ще има много висока избирателна активност на предсрочните парламентарни избори.

"Много е променена ситуацията, ние сме правили в последните години много предсрочни избори, но сега виждам искрено желание в хората за промяна, да участват в избори и със своя глас да наредят една съвсем друга ситуация", каза вицепрезидентът.

Тя посочи, че невъзможните текстове, създадени в Конституцията са не просто срещу президентската институция, а срещу президента Радев, за да бъдат ограничени правомощията му. Някои от партиите вече искат да връщат старите текстове. "Забърка се такава каша в момента, от която много трудно се излиза. Но сигурно няма да им стигне времето и да намерят конституционно мнозинство, но много се надявам да са осъзнали грешката си", допълни Йотова.