Атанас Зафиров: Ако получим третия мандат, ще го обсъдим в партията

Ако получим третия мандат за съставяне на правителство от президента, ще го обсъдим в партията и ще вземем съответните решения. Това заяви в предаването „Лице в лице" по bTV председателят на БСП Атанас Зафиров.

Той допълни, че в голяма вероятност левицата ще върне папката празна. „Колкото по-бързо се отиде на избори, толкова по-добре, за да не се генерира допълнително обществено напрежение", допълни Зафиров.

Относно машинното гласуване, лидерът на БСП посочи, че по-голямата част от техните избиратели предпочитат хартиените бюлетини.

„Мога да ви гарантирам, че ще участваме много активно и ще го обсъдим. Винаги, когато се взимат прибързани решения под диктат, винаги сме бъркали. Ако ще има машинно гласуване – не с тези машини. Видяха се несъвършенствата им. Идеята за сканиращите апарати е добра", коментира социалистът.

Зафиров коментира Бюджет 2026 и падането на охраната от НСО на политически лидери. Попитан за легитимността на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, той каза: „Ако се доверим на становището на ВСС – той е легитимен, изпълнява функциите. Моята политическа сила винаги е вярвала на институциите, нека оставим институциите да си свършат работата".

Относно призива на опозицията да се ограничи влиянието на Делян Пеевски, Зафиров каза: „Аз не бих ограничавал влиянието на никого, който с действията си дава прибавена стойност по отношение на прилагането на тези политики, заради които ние сме влезли в управлението. В социалния вектор получихме подкрепа".

Зафиров призна, че е научил около час по-рано преди премиерът Росен Желязков да подаде оставка.

БСП беше част от управленската коалиция през последните 11 месеца. Зафиров беше заместник министър-председател без портфейл в кабинета.