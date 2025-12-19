Директорът на 138-о училище излиза на свобода срещу 5 хил. лв. гаранция

Директорът на столичното 138-о училище „Проф. Васил Златарски" излиза на свобода срещу 5 хил. лв. гаранция. Това стана ясно в Софийския районен съд слез 3-часово заседание. Мярката за неотклонение на Александър Евтимов се гледа при закрити врата. Той беше задържан преди дни, след като в тоалетната на школото бяха открити камери.

Директорът има две обвинения. Едното е за съхранение на порнографски материали, а другото - за монтираните камери. Според съда няма обосновано предположение по обвинението за порнографски материали, а има само за камерите в помещението пред кабинките на тоалетната.

Прокурорът Александра Духлакова обяви, че ще протестира решението на съда, тъй като не е доволна от мярката за неотклонение.

На втора инстанция делото ще се гледа в Софийския градски съд. Преди заседанието пред залата бяха и близки на директора, който в началото не се почувствал добре и се наложи забавяне.