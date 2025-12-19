Мотористи от Пловдив ще зарадват деца в домове за Коледа

Коледна благотворителна мото обиколка с цел посещение на домове за деца в неравностойно положение ще се проведе в събота, 20 декември в Пловдив, съобщават от общинското предприятие "Организация и контрол на транспорта".

Те призовават да се осигури безопасно преминаване на участниците по булевардите и улиците на Пловдив за времето от 10 часа до приключване на мероприятието.

Маршрутът, по който ще се движат участниците в обиколката е следният:

Бензиностанция „Газпром" на бул. „Кукленско шосе" - обратен завой на кръгово кръстовище с път ІІ- 86 - бул. „Кукленско шосе" - бул. „Санкт Петербург" - наляво по ул. „Лев Толстой" - надясно по ул. „Славянска" - спиране пред дом 1-ви: комплекс за социални услуги „Св. Св. Константин и Елена" - наляво по ул. „Богомил" - надясно по бул. „Източен" - наляво по бул. „Марица" - спиране пред дом 2-ри: комплекс за социални услуги „Олга Скобелева" /бул. „Марица № 142"/ - бул. „Марица" - наляво по ул. „Хъшовска" - наляво по ул. „Асен Златаров" - спиране пред дом 3-ти: комплекс за социални услуги - ул. „Асен Златаров" № 29 - надясно по ул. „Никола Войводов" - надясно по бул. „Шести септември" - наляво по бул. „Цар Борис ІІІ Обединител" - надясно по бул. „Христо Ботев" - бул. „Коматевско шосе" - наляво по бул. „Никола Вапцаров" - наляво по ул. „Пере Тошев" - надясно по ул. „Кичево" - спиране пред дом 4- ти: комплекс за социални услуги – ул. „Кичево", кръстовище с ул. "Ген. Тотлебен".