Внимание! Черен лед по пътищата в най-натовареното време по празниците

В почивните дни правят реверсивно движението край Симитли, но не е сигурно, че гръцките трактори ще се махнат от Кулата

Метеорологичните условия по Коледа и Нова година създават опасност от възникване на явлението “черен лед” по пътищата, предупреди Лъчезар Близнаков от отдел “Пътна полиция” към Главна дирекция “Национална полиция”.

Полицията вече постави допълнителни екипи на входно-изходните пътни артерии в София и големите градове и около търговските центрове, но черният лед създава допълнително големи опасности за движението.

Явлението се появява при време като сегашното, когато обстановката е суха, но температурите рано сутрин и късно вечер са много ниски, а през деня са доста над нормата.

При такива условия

влагата замръзва върху студената пътна настилка,

но на външен вид тя просто изглежда мокра. В действителност обаче е покрита с коварен супертънък лед, под който се вижда черният асфалт.

“Представлява огромна опасност, тъй като шофьорите не го забелязват и нямат време за реакция, което води до внезапна загуба на сцепление и контрол над автомобила”, казаха полицаи.

Обикновено черен лед се появява върху виадукти и мостове, защото тези съоръжения изстиват по-бързо от земната настилка, тъй като под тях има студен въздух. Образува се и на сенчести участъци, там, където има много дървета или сгради. Черен лед има и когато повторно замръзне вече съществуващ сняг или при леден дъжд.

Най-важното в такива случаи е водачът да не изпадне в паника и да натисне рязко спирачката, защото това води до загуба на контрол и само влошава ситуацията, обясняват пътните полицаи.

Най-разумното действие е да се отпусне педалът на газта

и да се остави колата да намали ход, без обаче да спира.

Сняг едва ли ще се появи до Нова година, но въпреки това цялата пътна мрежа в страната е готова за работа в зимни условия, увери в петък председателят на управителния съвет на Агенция “Пътна инфраструктура” Йордан Вълчев. Навсякъде има снегопочистващи машини в готовност и достатъчно материали за почистване на пътищата.

Пътната агенция вече издаде заповед, според която всички

превозни средства над 12 тона няма да могат да се движат

по основните магистрали в определени часове на всички почивни дни по празниците. Те ще трябва да изчакват да намалее трафикът от леки коли.

Специално на Симитли ще се прави реверсивно движение, така че да не се образуват редовните тапи, които стават при всяко засилване на трафика. Това означава, че в дните преди празниците две ленти от пътя ще работят за движението в посока към Кулата, а след почивните дни ще е обратното.

Пътуването в посока Кулата обаче е рисково, тъй като стачкуващите гръцки фермери не са дали категоричен отговор дали възнамеряват да освободят граничния пункт и голяма част от пътищата в южната ни съседка, които окупираха в знак на протест заради неизплатените си субсидии.

Дори напротив - според гръцката държавна телевизия ЕРТ те имат намерение да посрещнат Коледа с тракторите си по пътищата. Протестиращите са взели решение да продължат с блокадите си, като освен националните магистрали ще започнат да затварят второстепенните пътища и обходните маршрути.

От фермерските организации информират, че всяка блокада ще решава самостоятелно за колко време да затвори конкретен пътен участък.

Всички, които възнамеряват да пътуват по празниците извън населените места, трябва да имат предвид, че от 31 декември до 2 януари няма да могат да си купят винетка от сайта на толуправлението, защото то ще се настройва системите за продажба в евро. Това ще може да се прави само от партньорските организации, част от които са бензиностанциите на големите вериги.