Публикуваха поканата за кандидатстване за „Европейска столица на културата“ 2032 г.

Министерството на културата на Република България публикува официалната покана към българските градове за подаване на кандидатури за „Европейска столица на културата" за 2032 година.
Инициативата „Европейска столица на културата", регламентирана с Решение № 445/2014/ЕС и последващите му изменения, цели да подчертае богатството и многообразието на европейските култури, да насърчи взаимното разбирателство между народите и да утвърди ролята на културата като двигател за устойчиво социално, икономическо и градско развитие, съобщават от министерството на културата.
Съгласно календара на Европейския съюз, през 2032 г. званието „Европейска столица на културата" ще бъде присъдено на един град в България и един град в Дания.
Избраният български град ще получи званието „Европейска столица на културата", както и паричната награда „Мелина Меркури" в размер на 1,5 млн. евро, финансирана по съответната програма на ЕС в подкрепа на културата.
Кандидатурите трябва да се основават на специално разработена културна програма с ясно изразено европейско измерение, обхващаща цялата година на носене на званието – 2032 г. Оценяването ще се извършва от независим експертен екип от 12 членове, в съответствие с критериите, определени в европейското законодателство.
Крайният срок за подаване на кандидатурите е 19 януари 2027 г., като градовете следва да уведомят Министерството на културата за намерението си да кандидатстват най-късно един месец преди този срок.
Процедурата включва два етапа – предварителен и окончателен подбор, като окончателното определяне на града носител ще бъде направено не по-късно от четири години преди 2032 г.
Министерството на културата е управляващият орган, отговарящ за провеждането на процедурата в България, като в това си качество ще осигури прозрачност, равнопоставеност и пълно съответствие с европейските правила.
Допълнителна информация, формулярите за кандидатстване и ръководството за градовете кандидати са публикувани на официалната интернет страница на Министерството на културата в банера „Европейска столица на културата".