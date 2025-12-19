Смениха над 3 км водопроводи в селата от общините Хасково и Минерални бани

Общо над 3 километра от водопроводната мрежа в села от общините Минерални бани и Хасково е подменена през тази година, съобщи Дияна Иванова от пресцентъра на ВиК - Хасково.

Над 250 м от вътрешна мрежа и повече от 470 м от довеждащия водопровод е реновиран в хасковското село Александрово. В друго от хасковските села - Николово, сменените тръби във вътрешна мрежа са над 250 метра. На територията на Община Минерални бани има подменен водопровод от над 400 метра в с. Минерални бани, в с. Широка поляна са над 300 метра, а в Ангел войвода повече от 360 метра.

По проект на Община Минерални бани се подменя цялостно водопроводната система в село Сусам, там водното дружество е сменило около 100 метра тръби, които не са предвидени при проектирането на реконструкцията по разработката на Общината. От водното дружество са монтирани и кранове за зониране на населеното място и водомерни шахти, допълниха от пресцентъра, цитиран от БТА.

Възстановено е автоматичното управление на помпените станции и водоемите на 11 села: Криво поле, Гълъбец, Николово, Козлец, Караманци, Боян Ботево, Ангел Войвода, Войводово, Сусам, Родопи и Стойково. През изтеклата година от ВиК са подменени и 770 водомера с нови в шахти извън имотите на абонатите.

В момента и на територията на областния град Хасково се извършват ремонти по подмяна на водопровод по бул "Илинден" със средства, осигурени по инвестиционна програма на Община Хасково.