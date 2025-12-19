Радев връчва мандати през януари - да не развалят сега на хората празниците (Обзор)

Иска партиите да гарантират честни избори чрез 100% машинен вот, но засичане с ръчно броене

Рулетката с мандатите ще се завърти след Нова година. Това обяви президентът Румен Радев в последния ден на консултациите с парламентарните групи, когато разговаря с най-малките - “Величие”.

“Предстои Рождество Христово и политическото ожесточение трябва да отстъпи, за да се върнем към вечните ценности и да преживеем пълноценно празниците”, обясни Радев.

Ако връчи първия мандат още на 5 януари и той и вторият бъдат върнати бързо - както ГЕРБ и ПП-ДБ вече обявиха, това означава, че с третия мандат всичко може да приключи до средата на януари. Ако и назначаването на служебния кабинет не се проточи, се очертава

вероятна дата за изборите 22 март

Следващите 3 недели не са особено подходящи - на 29 март се превъртат стрелките на часовника, на 5 април е Цветница, а седмица по-късно - Великден. Така като следваща възможна вече се явява 17 април, но това е цял месец по-късно.

Въпросът е и колко време ще е необходимо на парламента, за да промени Изборния кодекс. Държавният глава призова партиите да спазят ангажимента, който всички поеха по време на срещите им: да гарантират провеждане на честни избори.

Да се минимизира субективният фактор при отчитане на гласовете, поиска Радев. И обясни: Това означава 100% машинно гласуване с електронно отчитане на резултата и електронно преброяване на разписките.