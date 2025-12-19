Депутатите почиват месец, звънецът ще бие 14 дни след Нова година (Обзор)

Проф. Андрей Чорбанов напусна ИТН
Почти месец ваканция ще имат депутатите, след като приеха набързо удължителния бюджет преди три дни и така избегнаха риска от извънредни заседания по Коледа. Свалянето на НСО охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски се отлага за след почивката, която ще е цели 25 дни - първото заседание е на 14 януари.
В четвъртък единодушно комисията по вътрешна сигурност прие промени в закона за НСО, с които вече само председателят на парламента ще бъде пазен от държавните гардове. Сутринта в петък на председателски съвет се договорили точката да влезе в дневния ред и да мине на първо четене в зала, а ПП-ДБ започнаха да събират подписи за извънредно заседание другата седмица, за да се гласуват окончателно и на второ.
Но зам.-председателят Костадин Ангелов обяви, че така ще се наруши правилникът - не са минали 24 часа от комисията, и въпросът остана за догодина, което предизвика нови бурни скандали. Свалянето на охраната на двамата партийни лидери бе сред темите, по които ПП-ДБ свика митинга предната вечер.
Ваканцията си ще кара като независим депутат проф. Андрей Чорбанов от ИТН, едно от неизменните лица на групата, откакто Слави Трифонов направи партия. Изненадващо той я напусна, но нито от ИТН, нито от професора дойде обяснение защо. Чорбанов не вдигаше телефона си.