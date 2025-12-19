18 шофьори са дали положителен тест за алкохол през изминалия ден, 4 - за наркотици

В рамките на изминалия ден с а установени общо 18 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 11 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 7 - с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 4, а четирима са отказали тестване, съобщават от полицията.

96 709 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата за периода 12-18 декември. Извършен е контрол на 111 263 водачи и пътници. Съставени са 29 028 фиша и 3452 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни водачи. В рамките на изминалата седмица са установени общо 153 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – от тях 87 шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила и 66 - с над 1,2 на 1000, а 18 са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 35 водачи, 18 са отказали да бъдат тествани.

13 477 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 15 238 водачи и пътници. Съставени са 4275 фиша и 499 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.