Българин почина в център за задържане на имигранти...

Външно изказа съболезнования за смъртта на българина, починал в затвор в САЩ

Министерството на външните работи изказва искрени съболезнования на семейството и близките на българския гражданин, починал на 15 декември в център за задържане на Имиграционната и митническа служба на САЩ (ICE) в гр. Болдуин, щата Мичиган. Това съобщават в позиция от МВнР.

Чрез Генералното консулство на Република България в Чикаго МВнР оказва съдействие на близките и е в постоянен контакт с американските компетентни органи.

Министерството разчита на разследващите органи в страната относно случая и ще продължи да следи развитието му, с цел защита на правата и интересите на българските граждани в чужбина.

