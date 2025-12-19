Делян Добрев: Амбицията да вдигнем доходите повече бутна правителството

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Амбицията да вдигнем доходите повече бутна правителството ни.

Това каза депутатът от ГЕРБ Делян Добрев в "Панорама" по БНТ.

"През последния един месец имаше цял набор от бюджети, които връщахме. Отчетохме, че вдигането на данък дивидент и осигуровките са най-безполезния начин да се намерят пари за държавата за първия вариант.

Вторият вариант на бюджета планираше да има 10-15% увеличение на доходите. В него нямаше вдигане на данъците, имаше свита капиталова програма, но запазваше щедрата политика за доходите и социалните разходи", каза още Добрев.

Сега няма правителство, а бюджетът трябва да се приеме. Трябваше да се намери консенсус. За нас вторият вариант беше по-добрият. Единствената лоша новина за хората е, че няма да получат увеличение от 10-15% на заплатите", каза още депутатът от ГЕРБ.

За пореден път Добрев обясни, че той и партията му не носят вече отговорност.

"Ако не беше паднал кабинетът, България щеше да е част от ОИСР", добави Добрев.

Според него, ако няма нов играч на политическата сцена, то на изборите 5-6 партии ще са в парламента и няма да има възможност да се състави правителство. Добрев прогнозира, че ще влезем в спирала на избори и никой не знае докога ще продължи това.