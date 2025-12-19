Божидар Божанов: Реалистично е да се променят изборните правила

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Реалистично е да се променят изборните правила, каза в предаването "Панорама" по БНТ съпредседателят на "Демократична България" Божидар Божанов.

"Голямата цел е демонтирането на модела, премахване на завладяването на държавата. Голямата цел не е Пеевски да бъде изваден от кабинета, но кабинетът, охраната - всичко това са символите на властта.

Ние чуваме гражданите. Хората трябва да бъдат чути. Опитваме да го прехвърлим в парламента.

Той коментира и случая с водещата на bTV Мария Цънцарова, за която Ивайло Мирчев от ДБ обяви, че е уволнена.

Според него това е част от бъдеща голяма сделка у нас, но няма доказателства за това.

"Бъдещият ни съюзник е важен. Призоваваме гражданите да ни дадат пълно мнозинство. Само така можем да гарантираме, че няма да правим компромиси с другите", каза още Божанов.