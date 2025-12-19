ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Депутатите почиват месец, звънецът ще бие 14 дни с...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21947892 www.24chasa.bg

Божидар Божанов: Реалистично е да се променят изборните правила

1488
Божидар Божанов СНИМКА: Велислав Николов

Реалистично е да се променят изборните правила, каза в предаването "Панорама" по БНТ съпредседателят на "Демократична България" Божидар Божанов.

"Голямата цел е демонтирането на модела, премахване на завладяването на държавата. Голямата цел не е Пеевски да бъде изваден от кабинета, но кабинетът, охраната - всичко това са символите на властта.

Ние чуваме гражданите. Хората трябва да бъдат чути. Опитваме да го прехвърлим в парламента.

Той коментира и случая с водещата на bTV Мария Цънцарова, за която Ивайло Мирчев от ДБ обяви, че е уволнена.

Според него това е част от бъдеща голяма сделка у нас, но няма доказателства за това.

"Бъдещият ни съюзник е важен. Призоваваме гражданите да ни дадат пълно мнозинство. Само така можем да гарантираме, че няма да правим компромиси с другите", каза още Божанов.

Божидар Божанов СНИМКА: Велислав Николов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Голямото политическо надритване