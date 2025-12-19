Задържаха двама руснаци на летището в София

Руските граждани Олег Олшански и Сергей Ивин са задържани на софийското летище по искане на властите на САЩ, съобщава ТАСС. По информация на руското посолство в България, предоставена на агенцията, двамата се намират в предварителен арест, а съдът разглежда производствата по исканията за екстрадицията им.

Според консулския отдел на руското посолство, български съд вече е издал заповед за екстрадиция срещу Олшански, която ще бъде обжалвана от адвокатите му пред по-висша инстанция. Все още не е проведено заседание по делото на Ивин.

„Нашият екип е във връзка с руснаците и техните адвокати", съобщиха още от консулския отдел на дипломатическата мисия.