24-годишната Мария е починала от белодробна емболия, не е пушила наргиле

Внезапно починалото 24-годишно момиче в Благоевград снощи никога не е пушило и употребявало алкохол, каза пред "24 часа" лелята Зорница Трушева. Жената е категорична, че аутопсията е показала като причина за смъртта белодробна емболия.

В четвъртък вечерта Мария, която е от Сандански, е била на гости на 20-годишния си брат, който живее на квартира в Благоевград със своята приятелка. В квартирата не е имало купон с употреба на наргилета и вейпове, категорична е лелята на момичето. Вечерта брат й и приятелката му си легнали в едната стая, а Мария в другата. Малко след това от нейната стая се чуло хъркане и тежко дишане.

"Тогава брат и отишъл веднага да види какво става. Заедно с приятелката му са започнали да правят изкуствено дишане и да я плискат с вода, след това с още едно момче са я качили на кола и са я откарали в спешно отделение в болницата. Там са казали, че е изпаднала в клинична смърт и не долавят пулс", допълни Зорница Трушева.

Мария е имала заболяване, което обаче нямало никаква връзка със причината за смъртта. Тя е завършила висшето си образование в Англия и е работила онлайн от дома си.

"Мими беше едно прекрасно дете, ангелче, категорична съм, че не е употребявала нито алкохол, нито наркотици, нито е пушила каквито и да е вейпове и наргилета", допълни опечалената леля.

Прокуратурата е образувала досъдебно производство.