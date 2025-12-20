Диана Дамянова: Основно е дали протестът ще гласува, тези от 2013 не го направиха

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Протестът не е икономически, а естетически. Хората отказаха да приемат това, което им се предлагаше последните месеци. За мен този бунт е етичен и в много по-малка степен политически и икономически. Основното е дали този протест ще отиде да гласува. Протестите от 2013 нататък не го направиха", това коментира пиар експертът Диана Дамянова в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

"Вчера ние видяхме един протест в защита на Мария Цънцарова, организирана от АЕЖ, която мълча като пън преди седмица, когато други журналисти бяха посочени", каза още тя.

Според журналистът Емилия Милчева редакционната политика на медиите у нас трябва да е известна на хората, както е в западните медии.

"Телевизиите, които все още заемат една значителна част сред българските потребителите, е редно да кажат това", заяви Милчева.

Дамянова прогнозира, че България я чакат 5 или 6 рунда без правителство.

"Социалното напрежение ще расте, то винаги расте през зимата", каза тя.