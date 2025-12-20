ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мнима козметичка обезобрази майка с "билков" пилин...

Времето София -3° / -3°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21948449 www.24chasa.bg

Диана Дамянова: Основно е дали протестът ще гласува, тези от 2013 не го направиха

3076
Диана Дамянова Кадър: БНТ

"Протестът не е икономически, а естетически. Хората отказаха да приемат това, което им се предлагаше последните месеци. За мен този бунт е етичен и в много по-малка степен политически и икономически. Основното е дали този протест ще отиде да гласува. Протестите от 2013 нататък не го направиха", това коментира пиар експертът Диана Дамянова в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ. 

"Вчера ние видяхме един протест в защита на Мария Цънцарова, организирана от АЕЖ, която мълча като пън преди седмица, когато други журналисти бяха посочени", каза още тя. 

Според журналистът Емилия Милчева редакционната политика на медиите у нас трябва да е известна на хората, както е в западните медии. 

"Телевизиите, които все още заемат една значителна част сред българските потребителите, е редно да кажат това", заяви Милчева. 

Дамянова прогнозира, че България я чакат 5 или 6 рунда без правителство. 

"Социалното напрежение ще расте, то винаги расте през зимата", каза тя. 

Диана Дамянова Кадър: БНТ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Голямото политическо надритване