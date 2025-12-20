Явор Колев, киберексперт: Трябва да има камери навсякъде в училищата, но да са обозначени

Доколкото става въпрос за този директор, надявам се да не се потвърдят данните, че е създавал порнографско съдържание. При иззети компютри и мобилни устройства една експертиза се провежда в рамките на месеци, за да бъдат извадени материали. Не може за няколко дни да бъдат представени доказателства за създаване на такива сексуални материали. Но се надявам този директор да не е създавал такива материали. За съжаление, 95% от сексуалните насилници са мъже, самотно живеещи, среден до висок стандарт на живот, търсят професии с работа с деца като възпитатели и учители - той влиза в този профил. Това каза по Нова тв експертът по киберсигурност Явор Колев във връзка с освободения от длъжността директор на 138-о СУ в София Александър Евтимов, който бе арестуван заради поставени камери в училищните тоалетни. Бяха му повдигнати две обвинения, включително за създаване на порнографско съдържание, но бе пуснат под гаранция от 5000 лв.

Той заяви, че е 100% абсолютно злонамерено поставянето на камери в този случай. Аз съм "за" да има камери във всички помещения в училищата, дори в т.нар. санитарни помещения. Разбира се, не в кабинките. Камери, които да бъдат обозначени със стикери, че там се осъществява видеонаблюдение. Знаем, че наркопласьорите вербуват ученици, за да могат в училище да се разпространяват наркотици, предупреди Явор Колев.

Според него трябва да се контролират и учителите, и учениците с камери. Но определи като недопустимо камерите да са скрити като датчици за движение, без децата да знаят. Никой не би допуснал, че това са камери. Виждаме умисъл от страна на директора, каза още експертът по киберсигурност.

Обиколил съм десетки училища в последните месеци от септември до момента. Навсякъде има видеонаблюдение, навсякъде това видеонаблюдение е изнесено в кабинетите на директорите. Това е нормално, те трябва да контролират учебния процес и дисциплината. Но там камерите са явни, обозначени са със стикери. Те трябва да знаят, че в училището не трябва да се вършат противоправни действия, обясни той.

По думите му не се изискват кой знае какви способности да сложиш камери, маскирани като датчици.