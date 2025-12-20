Наталия Киселова: Още на 1 декември бе ясно, че дните на правителството са преброени

Още на 1 декември беше ясно, че дните на правителството са преброени. Това каза по Нова тв бившият председател на парламента и депутат от БСП - Обединена левица Наталия Киселова.

Тя заяви, че нарушаването на баланса вътре в съвместното управление е довело до процеси, които не са могли да бъдат контролирани. Според нея разговорите на висок тон и емоционален тон през медиите и емоционално не е довело до спад, а до ръст на напрежението, което се е фокусирало върху правителството.

Тя обърна внимание, че от лятото има напрежение в обществото по различни теми. Ако се върнем назад, ще видим, че имаше протести за животни, на родители, за задържането на кмета на Община Варна. Всички тези протести са индикатор, че има напрежение. И проблемът в най-голямата парламентарна група дойде от това, че те си мислеха, че математическото мнозинство, което могат да сформират, е достатъчно. Липсата на чувствителност, когато живееш политически балон, се изразява в това да не можеш да си чувствителен към тенденции към политическия процес, каза още бившият шеф на парламента.

Тя уточни, че в този парламент не е имало "сглобка", а съвместно управление между ГЕРБ-СДС, ИТН и БСП. "ДПС-Ново начало" са парламентарна група, която подкрепяше по определени теми, а по други подкрепяше ПП-ДБ, а по трети теми - "Възраждане", обясни доц. Киселова.

Споразумението беше между три парламентарни групи - Бойко Борисов да не е министър-председател, а ДПС да не участва в коалицията. Към октомври месец лидерът на ГЕРБ-СДС каза, че имат нужда от подкрепата на "ДПС-Ново начало". Преди две години три парламентарни групи, които си разпределяха кабинети, правиха промени в конституцията, които към днешна гледна точка можем да наречем не просто неуспешни, а катастрофални, каза още тя.