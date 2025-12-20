70 пожара са потушени през изминалото денонощие, един човек е загинал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

70 пожара са ликвидирани в страната през изминалото денонощие, един човек е загинал при пожар в Русе, съобщават от Главната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"към МВР на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

Както "24 часа" писа, вчера загина 69-годишен мъж в апартамента си в Русе, в ж.к. „Дружба 3". Причина за пожара е забравена храна върху готварска печка

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 19 декември звената за пожарна безопасност са реагирали на 100 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 24 пожара, от които 13 – в жилищни сгради, един – в промишлена, седем – в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 46 пожара, от които четири – в сухи треви, горска постеля и храсти, 28 – в отпадъци, пет – в готварски уреди и комини.

Извършени са 25 спасителни дейности и помощни операции, от които 11 – при катастрофи в транспортни средства, 13 – като техническа помощ, включително по оказване съдействие на граждани.

Получени са и пет лъжливите повиквания.