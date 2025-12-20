Кола се вряза в автобусна спирка на бул. "Ломско шосе". За случката разказа в социалните мрежи жена, която е била на спирката по време на инцидента.
Катастрофата е станала късно вечерта в петък.
"Буквално една крачка ме спаси от директен удар", разказва потребител на име Кати Дария във фейсбк.
По думите й от колата са слезли трима мъже на видима възраст от около 25-30 години.
"Вместо да се поинтересуват дали сме добре или дали някоя от нас е пострадала, те започнаха да оглеждат щетите по автомобила си. Никой от тях не прояви загриженост към нас като пострадали и застрашени лица", пише жената.
Ето какво още пише тя:
След това започнаха да правят снимки и да се обаждат по телефона на свои приятели, като видимо се хвалеха със случилото се, без да осъзнават сериозността и опасността на инцидента.
Считам поведението им за крайно безотговорно и опасно, тъй като ситуацията можеше да завърши с тежки наранявания или фатален изход.
При инцидента за щастие няма пострадали.