"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кола се вряза в автобусна спирка на бул. "Ломско шосе". За случката разказа в социалните мрежи жена, която е била на спирката по време на инцидента.

Катастрофата е станала късно вечерта в петък.

"Буквално една крачка ме спаси от директен удар", разказва потребител на име Кати Дария във фейсбк.

По думите й от колата са слезли трима мъже на видима възраст от около 25-30 години.

"Вместо да се поинтересуват дали сме добре или дали някоя от нас е пострадала, те започнаха да оглеждат щетите по автомобила си. Никой от тях не прояви загриженост към нас като пострадали и застрашени лица", пише жената.

Ето какво още пише тя:

След това започнаха да правят снимки и да се обаждат по телефона на свои приятели, като видимо се хвалеха със случилото се, без да осъзнават сериозността и опасността на инцидента.

Считам поведението им за крайно безотговорно и опасно, тъй като ситуацията можеше да завърши с тежки наранявания или фатален изход.

При инцидента за щастие няма пострадали.