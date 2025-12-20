ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мнима козметичка обезобрази майка с "билков" пилин...

Времето София -3° / -3°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21948561 www.24chasa.bg

Кола се вряза в автобусна спирка на бул. "Ломско шосе"

3680
Кола се вряза в автобусна спирка на бул. "Ломско шосе" СНИМКА: Фейсбук/Кати Дариа

Кола се вряза в автобусна спирка на бул. "Ломско шосе". За случката разказа в социалните мрежи жена, която е била на спирката по време на инцидента. 

Катастрофата е станала късно вечерта в петък. 

"Буквално една крачка ме спаси от директен удар", разказва потребител на име Кати Дария във фейсбк. 

По думите й от колата са слезли трима мъже на видима възраст от около 25-30 години. 

"Вместо да се поинтересуват дали сме добре или дали някоя от нас е пострадала, те започнаха да оглеждат щетите по автомобила си. Никой от тях не прояви загриженост към нас като пострадали и застрашени лица", пише жената. 

Ето какво още пише тя: 

След това започнаха да правят снимки и да се обаждат по телефона на свои приятели, като видимо се хвалеха със случилото се, без да осъзнават сериозността и опасността на инцидента.

Считам поведението им за крайно безотговорно и опасно, тъй като ситуацията можеше да завърши с тежки наранявания или фатален изход.

При инцидента за щастие няма пострадали. 

Кола се вряза в автобусна спирка на бул. "Ломско шосе" СНИМКА: Фейсбук/Кати Дариа
Кола се вряза в автобусна спирка на бул. "Ломско шосе" СНИМКА: Фейсбук/Кати Дариа
Кола се вряза в автобусна спирка на бул. "Ломско шосе" СНИМКА: Фейсбук/Кати Дариа
Кола се вряза в автобусна спирка на бул. "Ломско шосе" СНИМКА: Фейсбук/Кати Дариа
Кола се вряза в автобусна спирка на бул. "Ломско шосе" СНИМКА: Фейсбук/Кати Дариа
Кола се вряза в автобусна спирка на бул. "Ломско шосе" СНИМКА: Фейсбук/Кати Дариа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Голямото политическо надритване