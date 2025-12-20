Спокойна е епидемичната обстановка в Пловдив и региона преди празниците

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Потвърдени случаи на COVID - 19 също няма

Не се наблюдава ръст на заболеваемостта, а няма и данни за сериозно разпространение на респираторни вируси.

Това съобщи пред "24 часа" директорът на РЗИ - Пловдив д-р Аргир Аргиров. По думите му за днес, 19 декември има само 2 или 3 нови случая на респираторни вируси в региона.

По отношение на COVID-19 няма потвърдени доказателства за нови случаи, тъй като част от пациентите не предприемат тестване и предпочитат да го лекуват като нормална зимна настинка. Това затруднява събирането на точна статистика, но към настоящия момент няма тревога или усложнена епидемична обстановка в региона.

Преди дни държавният главен здравен инспектор Ангел Кунчев прогнозира пикът на грипа да е януари след празниците. По думите му епидемия ще има, вероятно и грипна ваканция за учениците, защото се очаква най-засегнатите групи да са децата от 5 до 14 г.