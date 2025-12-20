Атанас Атанасов: Радев на партийния терен - най-голямото предизвикателство за БСП

„Разглеждайки президента да слезе на парламентарния терен, ще е предизвикателство за всяка една партия и за БСП предизвикателството ще е най-голямо. БСП е история и кръв и има нещо, което ни събира". Това каза по Би Ти Ви Атанас Атанасов от „БСП – Обединена левица" за хипотезата за поява на партия на президента Румен Радев на евентуални предсрочни избори

„БСП винаги е готова за избори, но и ние преминаваме през своите трудности. Предстои ни сериозен разговор в партията. Тя трябва да излезе още по-единна и да завършим процеса по консолидация в лявото", каза още той.

„След празниците предстои да съберем нашите колективни органи, в които водим разговорите и взимаме нашите решения. На 10 януари има заседание на Националния ни съвет", обясни Атанасов.

„Оставката е личен акт, който показва разбиране и адекватност към ситуацията", каза той по отношение на това дали Атанас Зафиров ще си подаде оставката.

Дали той ще подаде оставка, или не е негов личен акт, а ние на 10 януари трябва да вземем много решения", уточни Атанас Атанасов.

Според него са нужни промени в партията. Но какви ще са те - тепърва ще се реши.

„Историята се повтаря за пореден път. Пред БСП много често се е налагало да взимаме решение между това да изберем позиция, която е добра за държавата, или такава, която да защити тясно партийния интерес", коментира той.

„2005 г. ние влизаме в коалиция с монарха. Тази коалиция не беше лесна", припомни Атанасов.

По думите му по време на съвместното управление на ГЕРБ, БСП и „Има такъв народ", което бе подкрепено от „ДПС-Ново начало", са били постигнати конкретни успехи.

Например - спасени са средствата по Плана за възстановяване и устойчивост, отблокирани са общинските проекти и е осигурен ръст на доходите, пенсиите и майчинството чрез новия бюджет.