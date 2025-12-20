ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Гърция ще може да теглиш пари в брой от магазини...

Времето София -1° / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21949014 www.24chasa.bg

Елисавета Белобрадова: Президентът трябва да назначи служебно правителство, което да не прави пакости

2440
Елисавета Белобрадова Снимка: Пресцентър "Да, България"

"Президентът не трябва да прави жестове - това не е негова работа. Трябва да назначи възможното служебно правителство, което да не прави пакости, да бъде изцяло и единствено служебно правителство - да не сключва договори, с които България поема задължения за милиарди", заяви в предаването "Денят започва с Георги Любенов" Елисавета Белобрадова от ПП-ДБ.

По думите ѝ трябва да има единствена цел - да преведе България от едни към други избори.

"С времето тази функция малко се измени - трябва служебното правителство да се върне към тази своя конституционна функция. Всеки, който е поел съответната позиция в така наречената "домова книга" трябва да има готовността да стане служебен премиер, ако бъде посочен", коментира Елисавета Белобрадова.

Според нея при отказ - означава, че той има зависимости.

Елисавета Белобрадова Снимка: Пресцентър "Да, България"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Голямото политическо надритване