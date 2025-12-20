Заради скритите камери в 138-о СУ: проверки във всички столични училища

В ход е проверка във всички столични училища. Кметът на София Васил Терзиев каза, че е необходимо да има по-добро съгласуване между Столичната община и директорите на училища, които правят подобрения в сградите като поставят камери или допълнителна техника, предава БНР.

"Няма съгласувателна процедура, която да успее да предотврати злонамереност от страна на директори. Това е недопустимо и никой не би ни попитал за съгласие дали да слага камери в тоалетните, защото знае какъв е отговорът. Но използваме случая просто да подобрим взаимодействието между директорите и Столичната община за всичко друго, което е разумно - все пак ние да знаем какво се случва в училищата".

Думите на Васил Терзиев идват след случая с откритите скрити камери в тоалетните на 138-о училище, заради които преди дни беше задържан директорът му Александър Евтимов.

Вече бившият директор вчера излезе на свобода срещу 5 хиляди лева - мярка, наложена от съда, която прокуратурата ще протестира.

В ход е и проверка във всички учебни заведения на територията в столицата с цел осигуряване на спокойна и безопасна среда за учениците.