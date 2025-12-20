ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Гърция ще може да теглиш пари в брой от магазини...

Времето София -1° / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21949182 www.24chasa.bg

50-годишен е тежко ранен при катастрофа в Козлодуй

1576
Мъж е тежко ранен при катастрофа, станала в Козлодуй Снимка: Pixabay

Мъж е тежко ранен при катастрофа, станала в Козлодуй, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца.

Според информацията лек автомобил „Сеат Алхамбра", управляван от 26-годишен водач от с. Гложене, внезапно навлязъл в лявата лента за движение и се ударил челно в правилно движещия се лек автомобил „Ситроен Ксара Пикасо", управляван от 50-годишен мъж, живеещ в с. Горни Вадин, пише БТА.

Ранен е по-възрастният шофьор, който първоначално е транспортиран до Спешния център в Козлодуй, а впоследствие е приведен в Университетската болница в Плевен с множество фрактури на долните крайници и таза. По случая е образувано досъдебно производство.

Според отчета за работата на дирекцията, публикуван на сайта на ОД на МВР – Враца, през миналия месец в областта са регистрирани 58 пътнотранспортни произшествия, от които 12 са тежки. При катастрофите са ранени 18 души. В сравнение със същия месец на предходната година катастрофите са със седем повече, но ранените са с 11 по-малко.

Мъж е тежко ранен при катастрофа, станала в Козлодуй Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Голямото политическо надритване