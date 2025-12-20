ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Гърция ще може да теглиш пари в брой от магазини...

18-годишно момиче загина при катастрофа край село до Варна

Момиче на 18 години загина тази сутрин при катастрофа край село Казашко Снимка: Pixabay

Момиче на 18 години загина тази сутрин при катастрофа край село Казашко, съобщиха от дирекцията на полицията във Варна. Инцидентът е станал около 8:30 часа.

Момичето е пътувало в посока Варна, пише БТА. В района на селото то е загубило контрол над автомобила и е навлязло в насрещното движение, където се е ударило странично в камион. По първоначални данни в района е имало мъгла и пътят е бил влажен.

Младата жена, която има книжка от май тази година, е загинала на място. Пробите на шофьора на камиона за алкохол и наркотици са отрицателни.

В момента движението по Крайезерния път е ограничено и колите се пренасочват. Работата по случая продължава.

