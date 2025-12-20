Желания за пони, папагал, живо мече "изскачат" от писма до дядо Коледа на деца от Добрич

"С 845 писма от различни места от област Добрич – детски градини, училища, семейства, завърши тазгодишният конкурс "Най-красиво писмо до дядо Коледа". От тях над 50 са групови, което означава , че над 1200 деца са участвали", каза ръководителят на Областната пощенска станция в Добрич инж. Светослав Гочев.

"В писмата си до дядо Коледа всички деца подчертават, че са били много послушни през годината, помагали са вкъщи, писали са си редовно домашните, чели са книжки. Преди да посочат желанието за подарък питат как се чувстват н добра форма ли са дядо Коледа, джуджетата, елените, работилницата работи ли на пълна пара. В някои писма няма конкретнао желание за подарък, желанието е просто дядо Коледа да дойде, за да го видят", разказва Гочев.

В изпратените писма се наблюдават няково вида "техники" на изпълнение в зависимост от възрастта на децата. Едната е с помощта родители или баби и дядовци, другата е самостоятелна творческа изява – оцветяване, апликация., лично написано пожелание. "Има и 3D коледни картични, изработени с търпение, с упорита работа на ножица, с въображение да наредиш фигурките и накрая да напишеш лично желанието си", казва Гочев.

"Има послания от 2-годишни деца, предадени от по-големите братче или сестричка. Много са писмата от деца в детски градини – те вече могат да рисуват и това личи в писмата. Третата група са деца от първи до четвърти клас", обяснява Гочев пред купчината шарени писма, пулсиращи от разнообразни пожелания.

Кукли "Барби", автомобили с дистанционно управление, конструктори "Лего" продължават да бъдат сред най-желаните подаръци. Други чакани подаръци са скейтборд, велосипед, тротинетка.

"Зачестяват обаче желанията за домашни любимци. Наред с „традиционните" кученца и котенца, има желания за папагал в клетка, пони с каишка и др. Децата посочват отговорно, че поемат ангажимента да се грижат за животинчетата. Едно дете си пожелава живо мече. Не е забравило и родителите си - за майка си иска нова кола, а за татко си – нов трактор", разказва Гочев.

Някои не искат цял Спайдърмен, а само ръкавиците му. Има писма, в които желанията са в по-кратки или по-дълги стихчета, задължително съпроводени с коледна рисунка. "Дядо Коледа, от сърце те моля донеси ми здраве и нещо за детския ми кът", така завършва стихотворението на Йоан Стоянов.

"Прави много добро впечатление, че пликовете са надписани правилно, а на гърба на някои писма има поставени собствениръчно направени печатчета с коледни мотиви", добавя Гочев. В някои писма децата си пожелават да получат определени книжки.

"Засилва се интереса към енциклопедиите, освен към приказки и други детски книжки", казва още той. "Вече съм на 7 години и ходя на училище. Затова те моля да ми подариш книга, искам да мога да чета гладко", пише в коледното писмо момиче от Добрич. "Още съм много малък, играя си с много играчки. Искам да се научи да пълзя. Моля те да ми донесеш нова купичка за хранене и шише", пише кака Симона от Добрич от името на малкия Яворчо.

"Скъпи дядо Коледа, аз искам всички да бъдат здрави и щастливи и да четат много книжки. Искам да ми донесеш пони с каишка, защото много слушах тази година. Но най-много искам да те видя", пише Виктория Василева от Добрич. Писмото е стрателно подготвено, дори на белия лист предварително са начертани редове.

И като във всеки конкурс има и класиране. Първа награда е за Йоан Стоянов от Добрич за писмото му с рисунка и стихче. На второ място е голяма коледна картичка - почти пано, на възпитаници от Дневния център за деца с увреждания в Добрич.Тяхното желание е да получат пъзели. На трето място е 3D картичката на Аслъ, както се е подписал. Детето е прибавило към картичката и бисквитка, за да е сигурно, че дядо Коледа ще го посети.

"Всяко дете, изпратило писмо, ще получи отговор. Ще се погрижим от Областната пощенска станция отговорът лично до всяко дете, в който има пожелания да бъдат здрави, да слушат родителите си и учители, успокояваща информация, че еленчета са здрави, работилницата работи на пълна пара и дядо Коледа ще направи всичко възможно да се съобрази с всяко конкретно желание, да пристигне до малките податели по време на Коледните и Новогодишните празници. Пощенските служители вършат тази работа, въпреки че е трудоемка, с голямо желание и настроение", казва Гочев.

Коледните писма се изпращат на съхранение в Държавния архив.