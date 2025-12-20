Дядо Коледа подхвана мотора: шествие за поредна година по улиците на София (Видео)

Дядо Коледа тази година пристигна не само с шейна, но и на мотор. Десетки мотористи, облечени като добрия старец, се включиха в традиционното коледно мотошествие, организирано от „Sofia Riders".

Събитието се провежда за десета поредна година и има благотворителна кауза – събиране и даряване на коледни подаръци и играчки за деца в нужда. Празничното шествие събра мотористи от цялата столица, които с настроение и коледна украса превърнаха моторите си в част от празника, предава Би Ти Ви.

Маршрутът тази година преминава през Околовръстния път и булевард „Цариградско шосе", а финалът е на булевард „Витоша". Там участниците и всички желаещи ще имат възможност да се включат в украсяването на коледна елха.

За най-малките са подготвени лакомства, изненади и празнична програма, а организаторите призовават посетителите да се включат в инициативата и да донесат подаръци за децата. Освен празничното настроение, организаторите напомнят и за безопасността – всички участници са със защитна екипировка по време на шествието.