2000 лв. глоба договори пловдивчанка, потрошила възрастен велосипедист на кръгово

72-годишният мъж бил със счупена бедрена кост, трудно движил крака си 7-8 месеца

Глоба в размер на 2000 лв. ще трябва да плати 56-годишна жена, блъснала възрастен велосипедист на кръговото кръстовище между бул. "Освобождение" и ул. "Княз Борис I" в пловдивския квартал "Тракия". Тя се е признала за виновна и е сключила споразумение с прокуратурата, което е одобрено от Районния съд в града. Наказанието е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Инцидентът станал около 16,40 ч. на 3 януари м.г. Жената управлявала лек автомобил и ударила 72-годишния тогава велосипедист. Пострадалият бил откаран в болница, а по-късно се установило, че му е счупена дясната бедрена кост в горния край, което довело до затрудняване на движението на крака за около 7-8 месеца.

Със споразумението шофьорката е освободена от наказателна отговорност и единственото ѝ наказание е паричната санкция. Тя трябва да плати и сумата от 1336,52 лв. разноски по делото.