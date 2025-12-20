Гроздан Караджов: Закъснелият влак на ПП-ДБ забави собствената им реформа в БДЖ

Декларацията на ПП–ДБ по повод конкурса за обществена пътническа железопътна услуга е ярък пример как те могат два пъти да настъпят една и съща мотика – първо в управлението, сега в опозиция. Изисква се особен вид наглост първо да заложиш бомби със закъснител, после години наред да не правиш нищо, за да ги обезвредиш, а накрая да атакуваш този, който е спасил ситуацията. Точно това правят ПП–ДБ с изригването си срещу конкурса за обществена пътническа железопътна услуга. Това пише във фейсбук профила си министърът на транспорта в оставка Гроздан Караджов.

В публикацията си той твърди, че реформата не е измислена от него, а е заложена, формулирана и одобрена от ПП–ДБ. И не просто политически, а черно на бяло в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), който е приет с решение на Министерския съвет през 2022 г. от кабинета „Кирил Петков" и одобрен от Европейската комисия като задължителна реформа, без която няма средства за новите влакове, пише още Караджов.

Според министърът в оставка "следователно конкурсът не е „прищявка", а задължение по НПВУ, обвързано с ключов етап 165, от който зависи плащането по плана".

ПП-ДБ изрично записаха в ПВУ, че новият договор за обществена услуга трябва да се възложи чрез открита, недискриминационна и конкурентна процедура, а договорът трябва да бъде разделен на обособени лотове, за да се отвори пазарът и отделно, че избраният оператор ще ползва новия подвижен състав по ПВУ, а след края на договора ще го върне на държавата, пише още Караджов.

И напомня, че това са текстове, предложени от ПП–ДБ, одобрени от Европейската комисия и обвързани с конкретни срокове и плащания.

Днес същите хора обявяват за „скандал" собствените си решения, които самите те са написали и подписали. „Регионални монополи" или изпълнение на изискванията на ЕК? Европейската комисия – включително DG MOVE, DG Competition и DG REFORM – последователно и писмено настоява:

• договорът да бъде разделен на лотове;

• да се създаде реална възможност за конкуренция;

• да се даде достатъчен период за мобилизация на нов оператор.

Точно това сме направили.

По думите на Гроздан Караджоев алтернативата, която ПП–ДБ удобно „забравят", е един-единствен национален договор – т.е. 100% гарантиран монопол, без конкуренция и в директно нарушение на НПВУ.

Така според него резултатът от този модел се вижда вече десетилетия: грохнали влакове, разпадаща се система и риск за живота и здравето на пътниците.

По отношение на твърденията за „набързо лицензирани фирми" – министърът пише, че лицензите за пътнически железопътен превоз се издават по европейски правила, безсрочни са и подлежат на контрол на всеки 5 години. Отделно от това не изискват предходен опит в пътнически превоз, а покриване на ясни критерии за безопасност, финансова стабилност и капацитет.

Министърът в оставка обяснява още, че една от тези лицензии е издадена по време на кабинета „Денков", когато министърът на транспорта отново беше от ПП–ДБ – същото политическо семейство, което днес говори за „скандал".

Според Гроздан Караджов процедурата не е манипулирана, а е най-прозрачната от много години насам, тъй като е обсъждана със синдикати, превозвачи, академичната общност и НПО, представена е в Комисията по транспорт в Народното събрание, под постоянен е мониторинг на Европейската комисия и е съобразена с Регламент 1370 и най-добрите европейски практики.

Да се говори за „предрешен конкурс" при тези условия означава или пълна некомпетентност, или съзнателна политическа лъжа. В случая е и двете. И никакво сезиране на ЕК, ОЛАФ, ФБР, ЦРУ, ГРУ или който там още се сетят няма да промени това, пише Гроздан Караджов.

И допълва, че сключването на договора, съгласно поетите от България ангажименти в НПВУ, трябва да стане до края на тази година.

Оставям настрана факта, че правителство и министър в оставка са длъжни да изпълняват задълженията си до избор на наследници. Ще оставя настрана и мантрата, която ПП-ДБ повтаря всеки ден във връзка с бюджета за 2026 г. например – че няма значение, че е в оставка, правителството трябва да поема отговорност, докато не бъде освободено. Няма как обаче да подмина въпроса, че от 2022 г. насам нито един министър на транспорта не е придвижил процедурата, която според Плана за възстановяване и развитие трябва да приключи до края на 2025 г. А всички министри с едно изключение са били от ПП-ДБ, дори и при служебните правителства!, обяснява министърът в оставка.

Няма как да подмина и факта, че се иска изцяло нова процедура, т.е. забавяне в необозримо бъдеще, а това означава България да не изпълни ключова реформа по Плана за възстановяване и развитие, по който всички действия и плащания трябва да приключат до август 2026 г., и безвъзратно не само да загуби парите за нови влакове, а да се наложи да възстанови платените аванси.

А така със сигурност ще бъде пропуснат шансът БДЖ най-после да се сдобие с нови влакове, а жп пътуването да стане много по-комфортно и безопасно, предупреждава Гроздан Караджов. И пита:

Ако се съобразя с призивите на ПП–ДБ и прекратя процедурата, сега питам аз: кой ще отговаря пред българските граждани за изгубените средства по ПВУ? Кой и откъде ще намери над 600 милиона евро да плати поръчаните вече мотриси? Кой ще поеме политическата отговорност?

ППДБ, които сами заложиха реформата, договориха я с Европейската комисия и я обвързаха с конкретни срокове, а след това години наред не направиха нищо, за да я изпълнят? Хората, които със собствената си некомпетентност, популизъм и неспособност за управление блокираха реформата и поставиха под риск милиарди европейски средства? В този контекст е особено цинично да се твърди, че било „неприемливо министър в оставка да предопределя бъдещето на целия железопътен сектор за 12 години напред". Неприемливо е точно обратното – министри и правителства от ПП–ДБ да не изпълняват задълженията си, а когато сроковете изтичат, да искат всичко да бъде рестартирано, без оглед на последиците за държавата и хората, пише още министърът.

Неприемливо е да се правят внушения без нито един факт или доказателство, при положение че процедурата е част от НПВУ, приет от самите тях, под постоянен мониторинг на Европейската комисия и е съгласувана с DG MOVE, DG Competition и DG REFORM

Министърът на транспорта изпълнява точно това, което държавата е поела като ангажимент пред Европейския съюз. Нито повече. Нито по-малко, завършва Гроздан Караджов.