Пазарджишка образователна шефка с отличие от Синдиката на българските учители

Директорът на дирекция „Образование и култура" в Община Пазарджик Весела Тодорова е удостоена с наградата „Директор на дирекция- 2025". Отличието се дава от Изпълнителния комитет на Синдиката на българските учители и й бе връчена от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Наградата й се дава за постигнати високи резултати в съвместната дейност със Синдиката на българските учители и личен принос за развитие и усъвършенстване на социалното партньорство.

"Наградата „Директор на дирекция – 2025" е не само признание, а потвърждение, че всичко, в което вярвам – диалог, доверие и човечност – има смисъл. Тя докосва не само професионалната, но и личната ми страна. Получавам я с огромна благодарност към хората до мен – екипа, партньорите и всички, които ме подкрепят, предизвикват и вдъхновяват. Вие сте причината да давам най-доброто от себе си. Това е нашият общ успех!, коментира Весела Тодорова в плофила си в социалната мрежа.