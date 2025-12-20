ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спасяват турист, паднал в пропаст край връх Вихрен

Връх Вихрен Снимка: Антоанета Маскръчка

Турист падна в пропаст край връх Вихрен в Пирин планина.

Към мястото на инцидента вече се придвижват двама души от отряда на ПСС в Банско.

Те са бил качени с хеликоптер с цел по-бързо да стигнат до пострадалия. Други техни колеги също имат готовност да тръгнат към мястото на инцидента, ако се наложи.

За сега не е ясно какво е състоянието на пострадалия.

Негов приятел от групата, с която е бил, е подал сигнал за инцидента, като е посочил че туристът се е подхлъзнал от Джамджиев ръб по източния склон на пътя за Вихрен, казаха пред БНТ от планинската спасителна служба.

Връх Вихрен

