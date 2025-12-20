Доведоха в съда собственика на пловдивската болница, обвинен в кражба на 3 276 269 лева (Видео)

С белезници в пловдивския съд беше доведен собственикът на частната АГ болница "Селена" Николай Йорданов, обвинен в кражбата на 3 276 269 лева. Прокуратурата поиска от магистратите да го оставят зад решетките.

Както "24 часа" вече писа, основателят на здравното заведение д-р Ангел Ставрев подал сигнал за липсващите пари. Той бил освободен от работа като управител на 5 декември, след което 52-годишният Йорданов назначил бившата си жена на негово място.

Според прокуратурата собственикът на болницата влязъл в личния кабинет на д-р Ставрев, отворил касата с ключ и взел 1,8 млн. лв. оттам. Сумата била в различни валути - левове, евро и швейцарски франкове. Въпреки възраженията на касиерката на здравното заведение, че това са лични пари на бившия управител, Йорданов ги внесъл в банковата сметка на контролирана от него фирма. По-късно пред деня от тази сметка бил направен превод от 200 000 лв. в швейцарски франкове към дружество, което не е контрагент на здравното заведение. По делото имало данни и за присвоени още 1,4 млн. лв.