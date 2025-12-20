Арестуваха 32-годишен мъж в Ямбол за притежание и разпространение на наркотици

В Ямбол при специализирана полицейска акция е задържан 32-годишен мъж за притежание и разпространение на наркотични вещества. Задържаният е с предишни криминални прояви и остава в ареста с прокурорска мярка от 72 часа, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Татяна Павлова.

При проверка на 19 декември, в ползван от него автомобил с чужди регистрационни табели, са открити и иззети високорискови наркотични вещества и предмети, свързани с разпространението им, пише БТА. При последвали действия в обитавано от мъжа жилище полицаите са иззели електронна везна, марихуана, метамфетамин и други доказателства.

По случая е образувано досъдебно производство. Мъжът е привлечен като обвиняем. Разследването продължава под наблюдението на Окръжната прокуратура в Ямбол.

В началото на декември в ямболското село Завой криминалисти задържаха за притежание на наркотици двама мъже – 52-годишен и 39-годишен. В жилището на единия беше открита и машина за криптовалута, 32 патрона от 22-ри калибър, барут и пневматична пушка без документи.