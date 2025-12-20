ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За деня 27 шофьори са дали положителен тест за алкохол, а 9 - за наркотици

976
Пътна полиция Снимка: Велислав Николов

В рамките на изминалия ден са установени 27 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол. 20 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 7 - с над 1,2 на 1000. Двама са отказали тестване.

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 9, един е отказал тестване, съобщиха от МВР. 

13 354 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 15 474 водачи и пътници. Съставени са 3881 фиша и 456 акта за установени административни нарушения.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

Пътна полиция Снимка: Велислав Николов

