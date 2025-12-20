ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха над 400 кг тютюн за наргиле без бандерол в София, трима са арестувани

Радостин Ангелов КАДЪР: NOVA

Задържаха трима за незаконно съхранение и разпространение на над 400 кг тютюн за наргиле в София. Той е на стойност над 100 000 лева, каза началникът на 7 РУ Радостин Ангелов пред журналисти.

На 18 декември е проведена специализирана полицейска акция. Около 13:00 са установени две лица, които, разхождайки се с пакет, влизат в автомобил. Полицаите предприемат бързи действия и ги проверяват. Двамата са братя - единият е криминално проявен за разпространение на наркотици, осъждан е в Гърция. "И двамата са над 50-годишни и са от София", заяви Ангелов, цитиран от NOVA. 

В автомобила са установени около 2 кг тютюн за наргиле без бандерол. Двамата са задържани, извикана е огледна група, която извършва процесуални действия на място, както и в помещенията, от които лицата са излезли. Там са установени над 400 кг тютюн за наргиле в различни по вид разфасовки, които са били предназначени за продажба в цялата страна. "Информацията е, че се занимават с това от близо година", каза Ангелов и обясни, че полицията ги следи от около месец.

При проверката е намерено още едно лице, което също е задържано. Той най-вероятно е помагач.

Мъжете са разпространявали тютюна по различни канали. Използвали са автомобилите си, за да ги доставят на място по различни заведения, както и са изпращали пратки из цялата страна.

В част от вещите, които лицата изнасят в автомобила, е установен и пакет, който е бил пригоден за пратка, която е трябвало да бъде изпратена до краен потребител.

Образувано е досъдебно производство. Материалите са докладвани в районна прокуратура. Предстои да се направят експертизи.

