"Продължаваме промяната": Директорът на 138-о училище не е член на партията ни

Директорът на 138-о училище не е член на „Продължаваме Промяната". За първи път става и. д. директор на училище в Костинброд по покана на кмета от ГЕРБ. Оттам тръгва "кариерата" му като директор.

Това се посочва в позиция на "Продължаваме промяната" по повод атаката срещу партията, свързана с директора на 138-о училище в София, разпространена от пресцентъра на формацията.

Директорите на училища се избират с конкурси от комисии, доминирани от Регионалните управления на образованието (РУО), напомнят от ПП.

Кабинетът "Денков" не е сменял ръководителя на РУО София, назначен по времето на ГЕРБ, се отбелязва в позицията.

"Тази атака е отчаяна предизборна кампания с лъжи на гърба на истински проблем, който обаче няма общо с управлението на ПП-ДБ. И трябва да се реши от сегашните управляващи, които са го създали", заявяват от партията.

И "компроматите" им станаха "компоти", допълват от ПП.

По-рано днес лидерът на ДПС Делян Пеевски попита поради политически зависимости ли Софийският районен съд освободи под гаранция директора на 138-о училище.

"Заради политически чадър от ПП-ДБ пуснаха директора Евтимов. Евтимов е назначен в мандата на премиера на "Сглобката" Денков и кмета на София Васил Терзиев. И двамата от ПП-ДБ. Явен активист и поддържник на партиите на Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов", коментира Делян Пеевски, според когото това е възможното обяснение за "снизходителността" на СРС.

Вчера Софийският районен съд пусна под парична гаранция от 5000 лв. директора на столичното 138-о СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски" Александър Евтимов. Повдигнатите обвинения срещу него са за незаконно поставяне на записващи устройства в тоалетните на училището, както и за създаване на порнографско съдържание с непълнолетни.