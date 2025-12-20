Адвокати намекват, че прокуратурата помага да се открадне болница “Селена” в Пловдив (Видео)

Николай Йорданов обвини пред съда д-р Ангел Ставрев, че давал ниски заплати на голяма част от лекарите, а приближените му получавали огромни суми с години

За мен положението е “Крадецът вика: Дръжте крадеца”. Не съм си помислял, че аз, който установих такива злоупотреби, ще попадна в ареста.

Това заяви пред Районния съд в Пловдив собственикът на частната АГ болница “Селена” Николай Йорданов. Той бе задържан, след като бе обвинен, че е откраднал над 3,2 млн. лв. от бившия управител на болницата д-р Ангел Ставрев. Това били лични пари на Ставрев, които той държал в каса в болницата.

По време на заседанието за определяне на мярката му за неотклонение Йорданов заяви, че има данни за големи финансови злоупотреби от доскорошния управител. Стана ясно също, че е подал сигнал за това в главна дирекция “Национална полиция”.

“Имам множество сигнали за финансови злоупотреби в болницата и неравнопоставеност между лекарите. Всичко се насочва и обслужва интересите на двама души. Смених управителите, за да направя проверка на състоянието и да се опитам да проведа с д-р Ангел Ставрев разговор, в който да му кажа, че имам механизма да спра тези неща, които се случват и са опасни за болницата. Голяма част от персонала работи на най-ниските заплати в здравния сектор. А от проверката се установи, че има много възнаграждения в големи размери на групата лица Ставреви, плащани с години на ръка”, каза обвиняемият.

Той заяви, че няма как касата, от която са взети парите, да е била лична, тъй като имало 2 кашона ордери, доказващи движението към нея на средства от тази на болницата.

“Цялото унижение, което изпитвам, ще е на съвестта на тези хора, които ме мачкат”, каза той в края на обясненията си.

Прокурор Пламен Пантов настоя съдът да уважи искането за определяне на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража". Той посочи, че Николай Йорданов е обвинен в тежко умишлено престъпление, за което се предвижда лишаване от свобода. Събрани са достатъчно доказателства за вината му. Претърсвани са кабинетът, от който са изчезнали парите и жилището на Йорданов в Пловдив, разпитани са много свидетели.

"Установено е, че пострадалият е разполагал с лична каса в болница "Селена" в използвания от него кабинет. В нея е държал свои лични средства в 3 вида валута", каза прокурорът. По думите му Николай Йорданов организирал кражбата и макар болницата да не оперирала с чужда валута, са били открити банкови сметки в евро и швейцарски франкове, каквито са намерени в касата на д-р Ставрев.

"След като се пристъпило към инвентаризация на касата, за която и счетоводителят, и касиерът сочат в показанията си, че е използвана като лична, парите са били взети и внесени в новооткритите сметки. След това Йорданов е могъл да се разпорежда с тях, както и е направил. Съгласил се е да изплати хонорар на неустановено лице в рамките на около 200 000 лв., които са били преведени от новооткритата банкова сметка за швейцарски франкове", обясни прокурор Пантов. Той добави, че сметките са били открити преди инкриминираната дата, за да са готови за ползване. По думите му каквито и да било отношения между д-р Ангел Ставрев и Николай Йорданов не могат да се решават с отнемане на имущество.

По думите на прокурора има реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление, ако бъде пуснат на свобода. Оставянето му в ареста също щяло да му попречи да въздейства на служителите в болницата или да укрие доказателства.

Защитниците на Йорданов - Светлана Паскалева и Йордан Давчев, категорично поискаха друга мярка. "По делото има безспорни и категорични доказателства за липса на умисъл, въпреки описаните предположения, че нашият доверител искал да присвои валутата и да се разпорежда с нея. Твърдения, които се опровергават от фактите", заяви Давчев.

По думите му няма как Николай Йорданов да е присвоил нещо от д-р Ангел Ставрев, след като той е закупил дяловете в болницата от основателя. Адвокатът разкритикува показанията на някои от разпитаните свидетели и посочи, че откриването на банкови сметки в евро на името на болницата не е странно, тъй като държавата сменя валутата си след 10-ина дни. "Да не би да е внесъл парите в личната си сметка или в тази на някой друг? Не, внесъл ги е по сметките на дружеството", отсече адв. Йордан Давчев. И беше категоричен, че касата се намира на територията на болницата, а няма никакъв документ, че е на д-р Ставрев. "Това не е малка касичка прасенце, която да си я носиш с теб. Това е голяма каса и би трябвало да има документ за покупката ѝ. Освен това кое дружество ще позволи на територията му да се постави лична каса? Това е недопустимо според Закона за счетоводството", заяви защитникът. Според него в такъв случай касата се приема за служебна до доказване на противното.

"По делото има спор за собственост. Нашият подзащитен е казал, че ако д-р Ставрев докаже, че парите са негови, те ще му бъдат върнати. А това може да стане с гражданско дело, което да докаже техния произход, правното основание, с което ги е придобил и дали е уведомил някой", посочи адвокат Давчев. И допълни, че при първоначалния си разпит д-р Ставрев казал, че в касата имало стотици хиляди евро в повече, които реално не били намерени вътре.

"В конкретния случай се води една битка за овладяване на "Селена" от д-р Ставрев и неговите приближени лица", заяви пред съда Давчев. Според него беззаконието в страната ставало такова, че на всеки може да се повдигне всякакво обвинение. "Цели се да се подпомогне един бъдещ търговски процес", отсече защитникът.

Според адвокат Паскалева пък единствената предпоставка за задържане на Йорданов била повдигнатото му обвинение. "Но не е налице основната - обосновано предположение за вината", каза тя. И добави, че в случая няма извършена кражба и съответно няма как да се търси автор на такава. "Той е собственик на дружеството, което притежава болницата - всяка врата, всеки кабинет, земята под нея", заяви Паскалева. Според нея няма нищо нередно в сключването на договор с нова охранителна фирма, тъй като според Йорданов на някои служители се давали твърде големи заплати и имал повод за съмнение, че се случвало нещо незаконно.

"Кое е незаконното? Внасянето на парите в банкови сметки ли", попита Светлана Паскалева. И посочи, че никой не държи толкова големи суми в кеш. Беше категорична, че след като никое от действията му не е незаконно, не може заедно те да сочат за кражба. Защитничката добави, че клиентът ѝ много добре знаел, че сградата на болницата е опасана с камери. "Кой крадец се самозаписва", попита тя. И заяви, че прокуратурата кадрува в частно дружество.

"В продължение на цяла седмица Николай Йорданов е ходил всеки ден в "Икономическа полиция", носил е документи, съдействал е”, каза още беше Паскалева.

Съдия Светослав Узунов даде почивка, за да вземе решение. “Болница “Селена” е моя собственост. Няма да позволя на престъпници да ми я отнемат”, каза Йорданов на излизане.

