Дами рисуваха благотворително ангели, дариха храни на самотните и бедните

Дамски клуб „Монтана на токчета" доказа силата на добротворчеството, организирайки своето традиционно благотворително събитие "Рисуване и Вино" под наслов "С Коледния дух в сърцата". В уютна обстановка над 50 участнички превърнаха своята инициатива в празник на изкуството и щедростта.

С помощта на артпедагожката Таня Василева дамите рисуваха ангели, наслаждавайки се на приятна компания и чаша вино, като същевременно подкрепиха няколко значими местни каузи. Със събраните от кувертите близо 3000 лева са подготвени коледни пакети за нуждаещи се домакинства в Монтана по повод предстоящите празници, заяви Силвия от клуба.

За доброто настроение на присъстващите се погрижиха музикантът Андрей Колев и ученици от Финансово стопанската гимназия "Васил Левски" - Монтана. 9-годишният Дейвид Колев пя, а по време на цялото събитие дамите рисуваха в съпровод и с нежната музика на Нанси Колева-пиано и Андрей Колев-китара и саксофон.

"Като поредна наша инициатива, която правим всяка година с различни каузи, вярваме, че отваряйки сърцата си, заедно можем да творим добро. Благодарим на всички, които бяха част от тази прекрасна дамска вечер!", сподели Дани Трайкова от Дамски клуб "Монтана на токчета".

Закупени са и раздадени храни за 50 самотни и бедни хора в общините Монтана и Бойчиновци, на нуждаещи се в селата Липен, Стубел, Благово, Горно Церовене, Горна Вереница, Крапчене, на семейство от Вълчедръм с репродуктивни проблеми, храни на баба на 99 години. 500 лева са дарени на самодейците от читалището в село Крапчене за носии.

На прага на Коледните и Новогодишните празници бе реализирана социална инициатива от Дамски клуб „Монтана на токчета" с лакомства, насочена към подкрепа на деца от Второ училище „Никола Йонков Вапцаров". В рамките на инициативата бяха предоставени пакети с хранителни продукти за ученици в неравностойно положение.

Дарени са принтер и скенер на центъра за психологична подкрепа на деца с аутизъм, ерготерапия, логопедична терапия и работа с ресурсен учител „Гошаци", допълни Силвия.

Тя припомни, че в клуба са десетина жени ентусиастки и девизът им е „Да творим добро!".