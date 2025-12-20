Георги Първанов: Колкото и да се озъртам, не мога да видя лидера, който ще изведе България на нов път

Колкото и да се озъртам не мога да видя този лидер, който ще изведе страната на нов път. Това заяви президентът (2002-2012) Георги Първанов пред БНТ.

"Ние трябва да знаем, че България е имала своите лидери през Възраждането, дори и след това през първите десетилетия. Много отдавна този процес по създаването, по развитието на лидерството, при нас замря. И все пак бих казал, че в началото на прехода имаше личности като д-р Петър Дертлиев, Александър Лилов, светла им памет. Дори, ако щете като Иван Костов. Разбира се, царят, който съм се убеждавал, че седи лидерски и в страната, и в чужбина", каза Първанов.

"Може би трябва да се върнем към думите на Левски, който казва: " да бъдем равни с другите европейски народи". Тоест ние постигнахме формално целта за членството в евросъюза, но дали сега седим като равни с равни с европейските народи? Не е така. То и може би е много трудно да се равняваме с тези "лидери", които има Европа в момента. Аз не мога да видя сега и там такива. Няма някой, който да ти хване окото и да кажеш - ето, този става, този може да води Европа и да бъде един от лидерите на света. А ние седим много по-зле", посочи президентът.

"Нашата цел се замъгли, след като 2005 г. подписахме за членството в ЕС, което реално беше голямата цел. След това всичко беше подчинено на нея, в това число и еврозоната", обясни той.

Първанов коментира и отношенията със Северна Македония. "Аз мисля, че ние сгрешихме. Ние, имам предвид сегашните управляващи с поставянето на тази цел. Свеждането на българската цел до записването на тези 3500 българи в конституцията на Република Северна Македония. Близко беше до ума, че те ще направят ответната стъпка. Да поискат записването на т. нар. македонско малцинство. Ние казваме, че не съществува, но това е трудно да го обясниш в Европа. Така, че ние ще си спорим, ще си прехвърляме топката", заяви Първанов.

По отношение на предсрочните избори Георги Първанов каза, че "нещата се повтарят вече години наред. Това не е изненада. Не очаквам да се случи изненада и на тези избори, които предстоят".

"Ще играем тази игра още известно време. Затова е много важно президентът да си свърши работата и да формира един служебен кабинет, който да гарантира едни честни закони".

Категорично трябва да отпадне "домовата книга", заяви Първанов.

"Не мисля, че президентът трябва да прави нещо напук. На инат. Той трябва да си върши работата. Да правят каквото искат. Той просто трябва да си изпълни ангажиментите, а пък когато излезе извън президентството може да прави каквото поиска", каза той.

По отношение на левицата и нейното участие във властта Първанов го определи като "неудовлетворително".

"Някак си отчетливо не се чу техният глас, въпреки че имаше добри министри. Не се видя волята и характера на една управляваща формация", посочи Първанов.

Трябва да има промяна за "едно убедително участие в новите избори", заяви той.

Георги Първанов изрази надежда БСП "да влезе по-убедително в един следващ парламент".