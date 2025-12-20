Костадин Ангелов: Срещу Бойко Борисов има много заплахи, включително от Сретен Йосич

"Никога няма да гласуваме срещу сигурността на нашия лидер. Заплахите към Бойко Борисов са много, включително от Сретен Йосич".

Това обяви зам.-председателят на Народното събрание и депутат от ГЕРБ Костадин Ангелов. Така той отговори на въпрос в Нова нюз дали партията ще подкрепи падането на охраната от НСО за народни представители, както настояват от ПП-ДБ.

Миналата седмица вносителите обявиха, че целта на промените е да се махне охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Рая Назарян няма да съгласи да бъде служебен премиер. В политиката няма място за бабаити и пехливански битки, каза още Ангелов.

По негови думи партията му многократно е показала как се носи отговорност.

"Комфортът за ГЕРБ никога не е бил на първо място. За нас винаги са били приоритети на държавата. Направихме много. На 3-о място сме по икономика в Европа. Първата партия, която поканихме да съставим правителство, бе "Демократична България". Те тогава обаче нямаха зрялост. И да бъдат гаранта, че Пеевски няма да има бъде част от управлението. Те винаги са се страхували да носят политическа отговорност. Когато бяхме в т.нар. "сглобка", не повдигнаха въпроса за съдебната власт. Ние ясно заявихме, че основната ни цел, ще бъде да внесем удължителен бюджет. ПП-ДБ като формация си търсят повод да изкарат причината да изкарат хората на улицата. За мен, като политик, няма място за шамари, вдигнати юмруци, ритници", каза още Ангелов.

По думите му ГЕРБ категорично ще спечели изборите. Ще пробват да съставят кабинет, като разговарят с всички партии.

"За мен никога не е било проблем да работя с всички - и като лекар, и като директор, и като политик. С всички ми е било лесно да работя с всички. Политиката е изкуство на възможност. Няма как политик да се зарича, че няма да направи нещо, ако не противоречиви на ценностите на партията му.

Идва време, в което нито една партия няма да има мнозинство. В ситуацията, в която се намира, това е реалността. Така е не само в България, но и във всяка едно демокрация в Европа. Нациите са много различни. Всяка една прослойка трябва да намери своето парламентарно", добави той..

Зависи какви ценности изповядва - така Ангелов отговори на въпрос дали ГЕРБ биха се коалирали с президента Радев, ако той направи партия и влезе в парламента.

"В момента президентът Румен Радев е като "Котка на Шрьодингер".

Според Ангелов ГЕРБ отдавна е заявил мнението си за изборния кодекс.

"Не сме обсъждали министрите в кабинета "Желязков" да бъдат и служебни такива", каза Ангелов.