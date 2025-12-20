Пуснаха на свобода срещу 100 000 лв. собственика на болница "Селена" в Пловдив

Не всяка вещ, намираща се на територията на търговско предприятие, става негова собственост, обясни съдия Светослав Узунов и отхвърли тезата на адвокатите му, според която парите в касата нямало как да са на д-р Ангел Ставрев

52-годишният собственик на частната АГ болница "Селена" в Пловдив Николай Йорданов, обвинен в кражбата на над 3,2 млн. лв. от доскорошния управител и основател д-р Ангел Ставрев, излиза на свобода срещу гаранция от 100 000 лв. След продължило над 3 часа заседание в Районния съд, магистратът Светослав Узунов прецени, че няма основания да бъде уважено искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража", и той отказа да постанови постоянния арест на бизнесмена.

Както "24 часа" вече писа, Николай Йорданов беше задържан на 17 декември. През цялата седмица служители на "Икономическа полиция" разследваха сигнала за изчезналите пари, като първоначално не беше ясно дали става въпрос за кражба, грабеж или измама. Йорданов и защитниците му Йордан Давчев и Светлана Паскалева категорично отхвърлят обвиненията, като според тях парите от касата в кабинета на д-р Ставрев не са били лични, а служебни - на болницата. Затова и той ги вкарал в сметки на дружеството. Адвокатите намекват, че обвиненията срещу Йорданов, повдигнати от прокуратурата, целят да се подпомогне бъдещ търговски процес за собствеността върху болницата. А "беззаконието в страната е станало такова, че на всеки може да се повдигне всякакво обвинение".

В мотивите за решението си съдия Узунов посочи, че събраните до момента доказателства са достатъчни, за да се направи обосновано предположение за вината на Йорданов. Не само д-р Ставрев, а и още двама от разпитаните свидетели потвърдили, че парите в тази каса били негови лични средства. Съдията не се съгласи с доводите на защитата, че щом валутата е била в болницата, то значи тя автоматично е нейна. "Не всяка вещ, намираща се на територията на търговско предприятие, става негова собственост", категорично посочи Светослав Узунов.

Той добави, че целите на мерките за неотклонение в случая биха могли да се постигнат и с по-лека от "задържане под стража". "Такава в случая се явява "парична гаранция". С оглед имущественото състояние на обвиняемия и предмета на твърдяното деяние, същата следва да бъде в размер 100 000 лева", отсъди съдията. Николай Йорданов беше освободен и по закон има 7-дневен срок да внесе гаранцията.

Магистратът посочи още, че създаването на сметки на дружеството, в които да бъдат внесени парите от касата, не сочи намерение на обвиняемия да се разпорежда с процесните средства. "Той е имал предостатъчно време от извършването на деянието до задържането си, за да го направи, което не е сторено", категоричен беше Узунов. Според него не съществува риск Николай Йорданов да се укрие, а този от извършване на друго престъпление не е с достатъчно висок интензитет, за да наложи задържане.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест в 3-дневен срок. Ако някоя от страните се възползва, следващото заседание ще бъде на 30 декември пред Окръжния съд в Пловдив.

На излизане от залата обвинителят Пламен Пантов посочи, че решението за протеста ще бъде взето от наблюдаващия прокурор. Защитниците пък обясниха, че ще обжалват гаранцията.